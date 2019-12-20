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反抹紅 藍喊協尋楊蕙如 檢舉惡質網軍

2019-12-20 01:14聯合報 記者施鴻基王寓中、鄭媁／新北、台北連線報導

國民黨發起全民協尋楊蕙如的行動，已在各縣市展開。 圖／聯合報系資料照片
國民黨發起全民協尋楊蕙如的行動，已在各縣市展開。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫昨天批評，民進黨在選舉中不斷把抹紅當提款機。民進黨不好好執政，選舉一直出奧步抹黑、抹紅、抹黃，對台灣民主傷害大。

朱立倫說，民進黨最大的特點就是，只要兩岸有任何接觸，就抹紅國民黨；但事實上，民進黨現在檯面上人物，有誰可以大聲說自己從來沒有跟中共或者是中共重要人士見過面？民進黨副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊都訪問過中國大陸，也都見過非常多大陸重要人士，因此，民進黨不必在選舉過程中，把抹紅當作選舉最重要的提款機。

為反制民進黨發動「下架吳斯懷」活動，國民黨和總統候選人韓國瑜陣營十二月廿九日將聯手在台中市舉辦「反空汙」大型造勢，藍營中部七縣市首長都會出席，訴求守護中部七縣市、七百萬選民的健康。同時，第二戰場已啟動，全民協尋在幕後操弄網軍的卡神楊蕙如、全民檢舉惡質網軍活動，已在各縣市進行。

總統和立委大選倒數，面對民進黨發動抗中保台三條戰線的最強烈攻勢，為反制抹紅，國民黨已經準備一系列反制行動，宣示要從年底一路打到明年一月十一日投票前。

針對卅一日民進黨要在立法院強推「反滲透法」，國民黨團總召曾銘宗表示，要採取何種策略反制，黨團一直有在準備，也請智庫有相關因應。

2020選舉

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