綠啟動反紅三部曲 嗆下架吳斯懷 拉高反中氛圍

綠營發動「下架吳斯懷」行動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統大選投票日逼近，綠營將啟動「反紅三部曲」全力催票。先是民進黨中央黨部廿九日舉辦「護國保台，下架吳斯懷」之夜，緊接著卅一日強力推動立法院三讀通過「反滲透法」，獨派團體也於一月五日連線舉辦大遊行，盼拉高「反中」氛圍。

廿九日「護國保台，下架吳斯懷」之夜，主要參與者為雙北立委候選人，目前也正在邀請各地立委候選人參加，預計於中央黨部前舉行。

蔡英文總統已宣示「反滲透法」將於卅一日通過，府院黨嚴陣以待。卅一日立法院將重新開會，預計三讀通過「反滲透法」。根據規畫，立法院長蘇嘉全當天將召集朝野黨團協商，民進黨團已預想多套劇本，包括國民黨團發動焦土戰爭或民進黨團以人數優勢表決通過。

一月五日當天，包括「台灣國辦公室」等獨派團體將發起全國連線大遊行，訴求「下架吳斯懷，拒投中國黨」。昨天下午台灣國辦公室率眾到國民黨中央黨部抗議暖身，並手持標語高喊「下架韓國瑜，拒絕共產黨」。

而國民黨內部近稱，握有民進黨高層跟中國高層見面互動照，要當作秘密武器在投票前公布，民進黨主席卓榮泰昨表示，韓國瑜在政見會上也講了類似的話，如果是以前公開的行程或是媒體報導過的行程，已經不是新聞；如果韓或其他國民黨員有證據，請告訴大家，是不是韓進中聯辦的時候人家跟他說的，不然怎麼有大家不知道的事情。