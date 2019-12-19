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學者看政見會／韓國瑜給蔡英文相當大壓力

2019-12-19 00:28聯合報 記者陳宛茜章凱閎／台北報導

總統大選昨首場電視政見會，現場安檢嚴格。記者潘俊宏／攝影
總統大選昨首場電視政見會，現場安檢嚴格。記者潘俊宏／攝影
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首場總統大選電視政見發表會昨登場。世新大學新聞傳播學院院長溫偉群說，蔡英文總統台風穩健、對於政見發表已相當熟練；國民黨總統候選人韓國瑜的表現則「已有參選總統的格局」，比起去年九合一選舉，進步神速，與尋求連任的蔡英文交鋒，仍有「一拚勝選的機會」。

溫偉群也說，蔡英文首輪發言未先談政見、施政表現，而是猛攻韓國瑜，「可見韓給予蔡相當大的壓力」。

溫偉群說，韓國瑜表現比起去年對上高雄市長民進黨候選人陳其邁要來得成熟許多，蔡雖質疑韓是落跑市長、政見畫大餅，但韓提出具體政績，也批評蔡政府施政下，我國在國際經貿被邊緣化的處境，「已有參選總統的格局」。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，蔡英文戰術靈活、猛攻韓國瑜最弱的兩點：一是被豪宅事件摧毀的庶民意識，二是市長沒坐滿就落跑，這兩點韓都沒守好。

鈕則勳認為親民黨總統候選人宋楚瑜主打行政能力、省長政績，並搬出蔣經國孫運璿，「只想跟韓搶深藍鐵票」，但此兩招「哏太老」，對年輕族群來說「無感」。

至於兩岸論述，鈕則勳認為三人都不敢深入著墨。他分析，蔡在這塊還是「很虛」，不是歸咎於北京、便是乞求美國的善意，卻沒提出解決困境的辦法，「不是一個負責任的領導人」。韓卻只拿十年前馬英九時代的「一中各表」、「九二共識」老調重彈，無法呼應新時代，他認為兩岸關係應是韓的強項，韓應深入著墨兩岸論述。

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