聚焦清廉…韓要設特偵組 查前瞻高雄巨債

國民黨候選人韓國瑜（中）表示，上任後要成立特偵組。記者潘俊宏／攝影。 分享 facebook

宋批蔡政府黨內分贓

首場總統大選政見會，三位候選人都質疑對方的「清廉」。韓國瑜表示，上任後要成立特偵組，要求對蔡執政期間大家所懷疑的案件立案調查；蔡英文總統反批韓讓高雄市政府「閨密變主秘」，而且不斷迴避豪宅案；宋楚瑜則批評蔡政府重要職務被黨內諸侯分贓，國營事業等資源更變成派系囊中物。

國民黨總統候選人韓國瑜昨天指出，台北市長柯文哲曾說蔡英文領導的執政團隊每一個都在貪汙，但這句話太極端他不相信，不過絕對相信很多人都在貪汙，「沒有一個清廉的政府，一切都是竹籃子打水一場空」。對於對手陣營的抹黑，韓國瑜強調，凡是乾淨的選舉，執政一定乾淨，「骯髒選舉，執政一定骯髒。」

韓國瑜宣示當選總統上任後將成立特偵組，他說，民進黨廢除特偵組，就是為貪官汙吏開一條路，讓他們一路有綠燈不會被調查。他上任後要調查包括前瞻基礎建設經費八千八百億、風力發電兩兆，還有高雄負債三千三百億；他也要求特偵組，在自己卸任後，對他與執政團隊進行調查，「拜託像Ｘ光一樣嚴密檢查我，若我貪汙，不要假釋，關我關到死！」

蔡打韓豪宅、閨密

蔡英文表示，這段期間以來，高雄市政府一直在討論，「第一號閨密辭職了以後，第二號閨密又變成主秘，這件事情韓國瑜都沒有好好解釋，韓國瑜表示特偵組要重新設立，可是連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚，不用等到做總統，「你連現在都說不清楚，又何況是將來特偵組？」

韓指蔡卅多歲買土地

針對豪宅爭議，韓國瑜反擊，蔡陣營一再針對他夫妻倆辛苦貸款買房，付不起忍痛殺出作文章，「我有說過妳卅多歲買幾塊土地嗎？甚至若干年後賺了一億八千萬元，我有說過嗎？」他更指媒體風向都由民進黨帶，卡神楊蕙如難道不是民進黨籍嗎？究竟花了多少納稅錢買網軍？

宋楚瑜則左右開弓，指台灣現今最大的兩個黨名字，一個叫討厭國民黨，另一個叫討厭民進黨；因為藍綠都開了很多支票都無法兌現，而台灣目前最大的內部問題在於「藍綠對決的高牆」，藍綠兩黨都認為要團結，卻把社會與國家陷入撕裂對立、政黨勾心鬥角。