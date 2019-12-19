蔡英文稱經濟最好 韓國瑜批苦茫翻亂

總統大選首場電視政見會昨舉行，中外媒體聆聽候選人政見。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

總統大選首場電視政見會，韓國瑜批蔡政府經濟數字騙人，蔡總統反擊批韓競選過程主打庶民，也強調莫忘世上苦人多，但到底為庶民及苦人做了什麼事，很多人覺得韓國瑜只是把苦民、庶民，當作選舉工具而已。

國民黨總統候選人韓國瑜第二輪發言轉攻經濟發展；韓有備而來，拿出手板道具秀數據，質疑民進黨聲稱經濟是廿年來最好根本非事實，這些「經濟牌」都是騙人的。韓也向蔡叫陣：「我跟妳談大海，妳跟我談浴缸」，要求蔡專注追求二千三百萬同胞利益，讓台灣安全、人民有錢。

韓國瑜抨擊，蔡英文二○一六年當選後，人民只有「苦」，第二年人民「茫」，第三年想要「翻」，執政第四年人民認為「亂」，亂七八糟、苦茫翻亂，民進黨敢說自己做得很好？居亞洲四小龍之首？觀光業新高到底怎麼統計？大家慘得不得了，「知恥近乎勇，蔡總統應該先承認，不要欺騙！請苦民所苦接近基層」。

韓國瑜也質疑，台灣忘了世界，世界也忘了台灣。明年台灣被排除在亞太國家區域組織之外，亞洲各國都在免關稅，台灣卻無法參與，怎麼得了？

蔡英文說，自己才懂得如何替庶民、替苦人解決問題、創造機會，她擔任總統後，就解決了健保欠費鎖卡，讓無力繳健保費的人也能受到健保醫療照顧。

蔡也說，前任政府交給她是連續三季負成長經濟，為了要把經濟從谷底拉起，「我們是日以繼夜地做」。

宋楚瑜說，蔡總統開啟「大南方計畫」 但「五缺」問題解決了嗎？「只有民進黨什麼都不缺」。