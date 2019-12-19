哪個網紅跟蔡收百萬？ 柯文哲：我要選擇性失憶了

台北市長柯文哲接受媒體專訪時聲稱，「網紅收我十萬元，卻跟小英收一百萬元」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡神」網軍爭議，引發關注。台北市長柯文哲接受媒體專訪時聲稱，「網紅收我十萬元，卻跟小英收一百萬元」；蔡英文總統競辦文宣群組副執行長林鶴明昨駁斥，用常識去想都知道這根本不合理，柯不要被幕僚矇騙了。

柯文哲昨天改口說，「孩子，這是個比喻」，實際價錢是商業機密，不能在這裡講，網路世界愈來愈不純粹，全都是要錢的。

柯文哲說，大家看得很清楚，民進黨打這場選舉花在媒體的錢，真的是一場不對稱的戰爭，當然「我們也是會有網紅，但他們的資源多你一百倍，自己看一看就算了，不要玩了」。

柯文哲還說，二○一四年的網路世界很單純，也許還是有廣告，但現在已經變成產業了；二○一四年還有網路義勇軍，現在愈來愈少，都變成「職業軍人」。一般網紅的獲利模式不再只是純粹賣廣告，而是直接置入性行銷，都是要談企畫案，就是要付錢；時代在進步，這也不是說不對，只是現在的廣告模式已經到這境界。

媒體追問，哪個網紅跟蔡英文收一百萬元？怎知道行情價？柯回應，「是這樣喔，我要選擇性失憶了」，接著跳針說「這個、這個、這個…」。

此外，民進黨秘書長羅文嘉昨天證實，民進黨中央黨部前天及昨天均遭到網路駭客攻擊，包括官方網站、郵件、會計系統一度遭攻擊停擺，經查駭客ＩＰ恐來自境外，民進黨中央昨天已向警方報案。

民進黨副秘書長林飛帆也說，民進黨官方YouTube頻道昨也疑似遭到密集檢舉攻擊，一度無法上傳影片。