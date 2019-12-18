總統政見發表會 時力提7大問題

時代力量18日針對7大問題，對3位總統候選人進行提問。（photo by簡碧卿） 分享 facebook

「低薪正在影響我們的人生，也在拖垮大家的未來。」不分區立委候選人吳佩芸這麼說。時代力量18日針對青年低薪、居住正義、弊案究責、杜絕酬庸、司法改革、反制紅媒，以及市場秩序等7大問題，對3位總統候選人進行提問，希望在總統政見發表會上回應。

最低工資法不過

吳佩芸指出，基本工資的調漲，是讓勞工加薪最有效的一個政策工具，但是在這4年來，我們看不到實際作為，台灣最低工資法仍遙遙無期。2016民進黨曾做出承諾，但到目前為止，包含今年五月勞動部最低工資法的草擬版本，已經送到行政院審議，可是卻仍未在國會通過。

商總理事長、鄉林建設董事長賴正鎰表示，台灣的房價普遍偏低，就像薪水一樣，我們在亞洲地區也算最低的，因此時代力量黨主席徐永明問3位總統候選人蔡英文、韓國瑜和宋楚瑜，是否會覺得房價偏低。徐永明指出，實價登錄2.0並非是時代力量所創，而是總統蔡英文2016年的政見，民間也很支持，甚至還喊出3.0，但他質疑為什麼沒辦法推動？

一連串的弊案

立委黃國昌則提到，從2016開始一連串的弊案，例如造成數百億中小企業嚴重損失的TRF案；兆豐案讓全體納稅人賠付罰鍰，高達台幣66億；陳慶男在慶富案如何官商勾結，把公股行庫的金庫當成提款機，使全體納稅人損失上百億；釀成18人死亡的普悠瑪悲劇；以及最近的南方澳斷橋案，在橋樑檢測上該做的沒有做，已經做得卻做得零零落落，儘管這些弊案不完全是在蔡政府任內所發生的禍因，但當這些案子發生後，政府卻並未追究責任、求償。

不分區立委參選人邱顯智亦說，2017年司改國是會議的許多決議事項，包含「人民參審」及訂定「妨害司法公正罪」，至今未能實現，加上柯建銘與王金平釀成9月政爭的司法關說案，前法務部長邱太三不僅任內推動司法改革不力，自己也涉入為5億逃稅案關說。他指出，許多貪汙高官及經濟重犯，不是判決定讞後繼續逍遙法外，就是轉到八德外役監，政府應給答案。

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