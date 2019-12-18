德媒分析2020大選「假新聞」：舊的沒去，新的又來

總統大選逼近，民進黨候選人蔡英文（右）與國民黨韓國瑜（左）陣營持續在電視辯論會議題攻防。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

隨著總統大選越來越接近，坊間與政治有關的假消息也大量流竄。不論當事人或民間的事實查核團體如何出面澄清，都仿彿無法追上謠言傳播的速度。

其中延宕最久、多次澄清都無法弭平的，當屬台灣總統蔡英文的博士論文爭議。今年5月20日，台灣大學法律系名譽教授賀德芬召開記者會，稱在蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）查找不到蔡英文的論文。 6月，知名主持人彭文正在臉書上附和美籍華裔評論家曹長青，質疑蔡英文論文造假。當時適逢民進黨進行總統候選人黨內初選民調，獲得廣大關注。

盡管蔡英文多次澄清，甚至進一步展示論文原稿、並且授權台灣的國家圖書館公開閱覽，至今仍然有許多人以倫敦政經學院圖書館找不到蔡英文的論文為由，繼續抨擊蔡英文假造學歷。

假新聞不只影響政治人物，也波及到老百姓。 12月初，雲林縣長張麗善在接受議會質詢時，拿出一張單子，指控農業委員會11月開放花生進口沖擊到本土產業。她拿出的文件是上載的金額為「關稅配額進口權利金」，是針對2020年的進口花生所決定的「進口權利金額」，只是最終「進口價格」的一部分。然而，該文件上所載的金額之後卻被誤傳為「進口價格」，導致花生的價格從原本11月初的每公斤約78元，跌落到每公斤43元左右。雖然農委會已經出面澄清，花生真正的進口成本每公斤成本要價65-81元，不是謠傳的30多元，但是卻仍然無法阻止價格狂跌。

之後，民進黨與國民黨互相攻擊：民進黨批評國民黨制造假新聞、影響市場預期心理，是價格崩盤的罪魁禍首；國民黨則持續批評進口花生的民進黨才是造成價格崩盤的主因。國民黨籍的張麗善與民進黨籍的蘇治芬演變成互相控告的局面。一直到12月17日，由中華海域漁業權益協會號召的挺韓國瑜、下架蔡英文活動中，抗議者從宣傳車上砸下花生，譴責執政者造成花生跌價。

舊的沒去，新的又來

「假新聞」是最廣為人知的一個統稱，但如果借用目前國際上最精確的用詞，應該統稱為「假訊息」，再細分成人為疏失造成的錯誤資訊（misinformation）、有心人士造假的資訊（ disinformation）以及蓄意使用真實資訊攻擊他人的惡意資訊（malinformation）。

以主題而言，假新聞也可以區分成民生類型、醫療類型、政治類型等不同類型。

隨著科技進步以及通訊軟體的普及，假消息的散播也變得更加迅速，甚至大幅超越真消息傳播的速度和廣度。

公民協作事實查核團體「Cofacts真的假的」的共同創辦人比鄰從2016年團隊創建之初就開始工作，至今長達3年之久。該團隊專門針對LINE上傳播的不實訊息進行事實查核。比鄰點出，有時候事實查核的結果會隨著新消息的出現而改變，使得澄清更加困難。

她舉例：「像顏真卿的畫作被搬到東京去展覽這件事情，我在一次閉門會議上說，我查的結果是故宮的前一任館長就已經同意出借了。在場的記者馬上反駁我說我查的東西不是正確的。我當下當然說對不起，但是後來發現我查的結果是對的。」

她解釋，會發生這樣的爭議是因為事情的發展有兩個階段：第一個是前任館長說沒有，第二個是故宮發文反駁前任館長。 「記者們的資訊還停留在第一個階段，但我查到的是第二階段的事情。也就是說，查核的結果其實是會隨時間演進的。」

矛盾的是，雖然事情的真相會隨著時間推進逐漸揭曉，但是網路上流竄的訊息卻不一定會。比鄰從「Cofacts真的假的」後台觀察到，假消息有隨著社會事件「重出江湖」的現象：「2017年初，在同性婚姻準備要讓大法官釋憲的時候，LINE上面就有流傳一張法國20萬人上街反同婚的圖片。雖然已經澄清過，但這個訊息在2018年九合一公投前，又再被拿回來流傳。」

民間的應對方法

台灣的民間團體早在2015年就注意到假新聞對社會形成的威脅，開始進行查核工作。例如專注在LINE上面闢謠的「蘭姆酒吐司」、「MyGoPen麥擱騙」都是在2015年創立，制作有趣的圖文澄清不實訊息。2016年底，「Cofacts真的假的」開啟了聊天機器人的闢謠模式。 2018年初，媒體觀察教育基金會也創立了事實查核中心，以發布事實查核報告的方式，謹慎的驗證資訊。

這些團體工作多年，卻一直沒有獲得大眾的重視。一直到2018年9月社會才意識到假新聞的嚴重性。以台灣人主要使用的搜尋引擎Google上面的趨勢分析工具Google Trends來看，「假新聞」這個字的搜尋熱度一直到2018年9月，大阪辦事處處長蘇啟程自縊之後才開始上揚，一直到現在都還維持著較高的水平，平均而言幾乎是過去三年的兩倍之多。

在那之後，不只是年輕人愛看的網路媒體，就連中高齡人愛看的電視台也開始制作假新聞報導。華視新聞台除了會在新聞下方用跑馬燈澄清假訊息，也與事實查核中心合作，制作新聞單元「打假特攻隊」。通訊軟體LINE也和既有的民間事實查核團體合作，開啟「LINE訊息查核官方帳號」。

除了線上闢謠之外，「假新聞清潔劑」也致力於與長輩面對面接觸，教導不熟悉網路運作方式的中高年齡層如何分辨假資訊，並且告訴他們碰到可疑資訊可以向查核團體求證。他們在一年之內，踏遍台灣七個縣市的公園、市場、登山口，舉辦超過80場志工培訓、街頭行動與宣講。

「假新聞清潔劑」的Ivy告訴德國之聲，她發現在街頭行動的過程當中，長輩十分信賴人際網路提供的資訊，而因此遭受到經濟上或是健康上的損失。她認為，透過面對面建立人際關係，能夠有效的教導長輩如何分辨假新聞，也讓他們認知轉傳會造成什麼影響。

「我蠻樂觀的。我們希望大家互相關心與連結。」Ivy 說：「假新聞最難的，是當人跟人之間的溝通越來越依賴網路，變得在現實生活中很少關心自己身邊的人，導致身邊的人默默受害也不曉得。」

【 本文章由德國之聲授權提供】