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教團11問總統候選人 籲統一定義「性別」

2019-12-18 14:27台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

全國家長會長聯盟即將舉辦「全國家長與總統候選人有約」的教育座談會，針對性平教育，...
全國家長會長聯盟即將舉辦「全國家長與總統候選人有約」的教育座談會，針對性平教育，全長盟呼籲應先統一「性別」的定義。(Photo by全長盟)
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11問總統候選人的教育政見！全國家長會長聯盟即將於22日舉辦「全國家長與總統候選人有約」的教育座談會，將對候選人提出涵蓋8大教育議題共11個問題，包含108課綱、高教與性平教育等，針對性平教育，全長盟也呼籲應先統一「性別」的定義，才不會造成學生和家長的混亂。

走向多錢入學？

全長盟理事長楊郡慈表示，自10月起全長盟在全台各地辦了8場教育議題座談會，也進行了問卷調查，整合家長們對於教育現況的不滿與疑問，歸結出11個問題。在108課綱方面，僅17.9%的家長表示樂觀以對，對於課綱的素養導向，高達70.2%仍未理解清楚，對此，全長盟問：108課綱的上路準備好了嗎？是否考慮暫緩實施？

對於大學入學制度，全長盟智庫召集人王立昇指出，92%的家長認為應力求公平，更有51.3%的家長支持指考名額比例應在40%以上。楊郡慈表示，採行學習歷程檔案，恐加劇升學的軍備競賽。因此全長盟問：多元入學是否已走向「多錢入學」？

至於性平教育，楊郡慈指出，性別可粗分為生理性別（sex）與社會性別（gender），然而目前的教科書中對性別的定義模糊，恐造成學生的混亂，對此，全國必須要有統一且有科學實證基礎的定義，才能成功推動性平教育。副理事長王瀚陽也強調，他們也支持性平教育，但前提是要定義清楚。全長盟提問：性平教育最重要的核心價值為何？

失德世代

楊郡慈表示，偏鄉孩子有三低：低經濟水平、低學業成就、低自信，偏鄉教育則有三高：高隔代教養、高流動率（教師）、高中輟生。楊郡慈說，她曾聽過偏鄉孩子竟然認為考0分與100分沒什麼差別。全長盟問：是否支持教師區域輪調制、在不影響文化傳承的條件下整併偏鄉小校？

此外，品德教育也是家長很關心的議題。楊郡慈表示，在各地的座談會中，不少家長皆認為過去文化中的尊師重道、負責、正直等品格逐漸式微，成為「失德世代」，也有家長提出應結合家庭教育以重振品德。全長盟問：怎麼做才能讓學生真的有好的品德？

全長盟表示，目前韓國瑜陣營將由張善政與國政顧問團出席，蔡英文和宋楚瑜陣營則尚未敲定。

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