經部：ECFA沒10年到期規定 府：兩岸政策不挑釁

工商界憂心ECFA明年到期。行政院發言人Kolas Yotaka回應，不接受因誤解政府政策而做出的錯誤批評。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

多位工商界人士要求兩岸關係正常化，並憂心ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議）明年到期。行政院發言人Kolas Yotaka回應說，台灣是民主國家，「我們尊重部分企業家的政治偏好」，但不接受因誤解政府政策而做出的錯誤批評。總統府發言人張惇涵說，兩岸政策蔡總統都採務實穩健，不挑釁、不冒進。

總統府表示，台灣不缺電是事實，投資台灣大爆發也是現在進行式，今年參與「投資台灣三大方案」的台商、根留台灣企業，以及中小企業已經有二七八家，超過八千三百億元；外資也持續加碼投資台灣，無論是台灣產業界、還是外商，都用實際投資的方式，投下信任台灣的一票。

對部分企業主聲稱「經濟要好就是兩岸一定要好」，Kolas說，「我們認為是危險的前提。」把雞蛋放同一籃子是錯誤方向。工商界擔心大陸是否調整或中止ＥＣＦＡ，經濟部表示，ＥＣＦＡ條文中沒有十年到期規定，目前也沒接到中方有通知說單方面中止，目前仍依ＥＣＦＡ規定執行。

中經院ＷＴＯ及ＲＴＡ中心副執行長李淳表示，ＥＣＦＡ如果會失效只會有一種情況，就是台灣或中國單方面退出這協議。依ＥＣＦＡ的第十六條，任何一方可書面通知要終止協議，通知後雙方應在通知發出後三十日內開始協商，協商若沒達成一致，ＥＣＦＡ可在發出通知的一百八十天中止。