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工商界聯合力挺韓國瑜 競選總統後援會成立

2019-12-17 17:39攝影中心 記者陳正興／即時報導

全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政一同進場，受到工商界人士的大力歡迎，韓國瑜在致詞時表示，韓張配一定會做工商業的好朋友，遇到任何問題，會換位思考，站在眾人立場為他們想，讓工商界無後顧之憂。

全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜...
全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（左）與副總統候選人張善政（右）上台致詞。記者陳正興／攝影
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全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜...
全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（左）向工商界挺韓後援會理事長林伯豐（右）握手致意。記者陳正興／攝影
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全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（左）授旗給工商界挺韓後援會理事長林伯豐（右）。記者陳正興／攝影
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全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜...
全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（左）與副總統候選人張善政（右）上台致詞。記者陳正興／攝影
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全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜...
全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（中）與副總統候選人張善政（左）接受營造公會理事長潘俊榮（右）好彩頭祝賀。記者陳正興／攝影
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全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜...
全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會下午在國民黨中央黨部舉行，總統候選人韓國瑜（右）與副總統候選人張善政（左）手牽手進場，受到工商界人士歡迎。記者陳正興／攝影
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