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波特王解約中方超霸氣？ 廣告小妹「笑而不語」

2019-12-17 18:00聯合新聞網 綜合報導

廣告小妹（左圖）、波特王（右圖）。圖/凡槿（廣告小妹）、波特王 Potter K...
廣告小妹（左圖）、波特王（右圖）。圖/凡槿（廣告小妹）波特王 Potter King
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網紅「波特王」日前因為與總統蔡英文合拍影片，被中國廠商要求下架，最終雙方以解約收場，波特王的微博帳號也湧進大批憤怒的中國大網友。對此，時常針對時事發表評論的「廣告小妹」也分享了自己的看法。

廣告小妹在臉書上表示，自己長期看波特王不順眼，原因是「他會故意踩線然後假裝不知道線的存在」，並舉例說像是先前的產品、臉書廣告、粉專被關等事件，直言波特王是：「白蓮花偽裝者，死好。」

廣告小妹也說到，他認為波特王跟過去相比「變聰明了」，提及過去波特王因代言高雄市觀光大使，被網友認為是韓粉。針對此事波特王僅說因自己是高雄人，擔任高雄市觀光大使是「挺高雄」，從這件事讓廣告小妹轉而讚賞波特王：「我看不慣踩線後愛哭哭討拍的商人，他的主動出擊轉變我欣賞。」

此次波特王與蔡英文合拍的「撩總統」影片造成的風波，許多台灣網友稱讚波特王霸氣，廣告小妹則說自己「笑而不語」。直言波特王的「愛財氣息滿到溢出來」，「難道切斷合作真的只是為了骨氣二字？」但廣告小妹也認為這不重要，因為「商人本就該把自己的角色扮演好，當機立斷做出對自己最有利的選擇，也是敬業精神。」

廣告小妹也分析了陸方的立場，認為波特王不清楚Papitube之前出過事情，因此格外謹慎，「更不知道『總統』二字不能隨便喊，如果真要喊，必須搭配另一手操作和人脈打點。」

至於波特王「為什麼不乾脆避免接蔡英文案子」，廣告小妹直言「當所有一線網紅都在跟她合作的時候他跳過，這象徵著什麼各位不會不知道，這整套看下來我是找不到攻擊點啦。」廣告小妹也表示，「我繼續當他的黑粉。你們是要捧他還是黑他，自己選不關我事。」

2020選舉蔡英文波特王

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