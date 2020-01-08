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周六總統立委選舉登場 最即時完整開票數據鎖定udn

2020-01-08 09:26聯合新聞網 綜合報導

眾所關注的2020總統暨立委大選將在1月11日登場，聯合新聞網「決戰2020大選專題」也將在當天同步進行開票實況。包括總統、區域立委、不分區政黨票，提供最即時最完整的票數統計。連線宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文三位參選人陣營，現場直播最新戰況，並邀請來賓選舉分析、搭配開票結果各種圖表數據的詳細整理，讓讀者完全掌握選情。

聯合新聞網提供最完整開票，開票當天，除了三位總統候選人的總得票數，特別規劃的得票地圖也將細分至各縣市得票，更容易看出各地選情趨勢。立委選情方面，除了各區域立委的完整開票，如不清楚自己選區，還能用搜尋功能搜尋你居住的里或候選人，讓你輕易找到你關心的候選人；政黨票也有各黨得票、及完整提名名單，更能一眼看出誰能當選。

得票數開票以外，內容豐富的直播節目也是一大看點，主持人蔣宗裕將在棚內與邀請來賓陪伴大家，分析解說開票內容及最新情況外，還會穿插各候選人競選總部、以及各黨部現場畫面，並可使用即時留言區進行互動，大家一起看開票不孤單。

而在開票結果出爐後，聯合新聞網也將在第一時間放上完整當選名單，並將以數據分析、圖像化的方式、整理出簡單易懂的圖表，分析。完整比較歷屆選情、得票、各方勢力版圖消長、及選後情勢變化。並有系列專題報導講解選情、精彩內容不可錯過。

開票當天，聯合新聞網將提供最完整選舉結果和分析。圖截自UDN2020大選專題
開票當天，聯合新聞網將提供最完整選舉結果和分析。圖截自UDN2020大選專題
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