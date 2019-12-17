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波特王「撩總統」掀波 謝震武回顧歷屆大選：主軸都是兩岸問題

2019-12-17 10:46聯合新聞網 綜合報導

網紅波特王在14日上傳「撩蔡英文總統」影片，不料詼諧的影片卻因為「總統」兩字遭到中國大陸合作廠商解約，讓波特王意外捲入兩岸政治風波。針對此次事件，政論節目「新聞面對面」主持人謝震武質疑，「這段話在台灣到底有什麼問題」，更點出2016年周子瑜事件讓選情「更加翻盤幾倍」，表示可能會有後續的政治效應。

「新聞面對面」主持人謝震武提出疑問，波特王這段話哪裡出了問題。 圖擷自新聞面對面
「新聞面對面」主持人謝震武提出疑問，波特王這段話哪裡出了問題。 圖擷自新聞面對面
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謝震武在節目中提到，所有的問題都出在總統兩字。「他們(陸方)會希望不要出現這些字，大概就是用兩邊領導人這些中性字眼」，但謝震武提出疑問，波特王就是在中華民國談論這件事，稱蔡英文為總統究竟有什麼問題？

他還回顧過往，在2012年總統大選「選前民調跟麻花一樣」，後來九二共識使得企業家站出來力挺，讓馬英九贏得大選；2016年周子瑜事件，「鏡頭一站大概更加翻盤幾倍」。謝震武表示，這次大選的主軸肯定又是「兩岸問題」，從習五條到反送中皆是如此，後續漣漪值得再觀察。

國民黨總統候選人韓國瑜，事後開直播對此事發表看法「政治歸政治、經濟歸經濟」，卻引來謝震武認為「發言力道」不夠強勁，如果能要求「中國大陸應該要叫他們的廠商什麼什麼的」，或許能在這次事件中力保不失分。

來賓王世堅指出，過去陳菊擔任高雄市長，到中國城市交流，依舊稱呼馬英九為「總統」。意指總統兩字已是台灣2300萬人的共識，應該不分政黨一致對外才對。

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