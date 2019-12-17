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新聞眼／網紅、抹紅 2020大選最佳助選員

2019-12-17 00:32聯合報 本報記者陳洛薇

二○二○總統大選，兩「紅」一直是影響選情發展的關鍵。 圖／聯合報系資料照片
二○二○總統大選，兩「紅」一直是影響選情發展的關鍵。 圖／聯合報系資料照片
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「撩妹網紅波特王蔡英文總統合作拍影片「撩總統」，卻遭中國合作方威脅解約，連微博帳號也被擅改密碼端走，成為這兩天最受關注的話題。蔡總統、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜都批評中國大陸言論審查違反民主作為，波特王被解約，但獲更多台灣民眾支持與肯定，大陸的動作，把台灣民心推的愈來愈遠。

幾乎每次總統大選，中國大陸都是民進黨的最佳助選員，二○○○年總統大選，中共總理朱鎔基出言恫嚇「不管是誰，只要搞台灣獨立，就沒有好下場。」要台灣同胞警惕，都激起台灣民眾的強烈反感，也為陳水扁走向總統大位開路。

二○一六總統大選前一天，Twice成員周子瑜因拿著中華民國國旗就遭中國打壓，「被道歉」影片引發軒然大波，發揮催票功能，最終影響了選舉結果，蔡英文以六八九萬選票狂勝。這次總統選舉，中國也不意外地，一開始就成為藍綠選戰攻防焦點。

波特王事件發生後，民進黨繼香港反送中後再次撿到槍，只是這把槍拿來砲轟老共違反民主自由，還反過來把槍口瞄準蔡英文的對手韓國瑜，批評韓所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」、譴責施壓的中國廠商，是內行人講外行話、廉價不負責任的表態，同是台灣人，同坐一艘船，此時應一致對外，怎麼民進黨批自家人的砲火更甚批評中國大陸？

今年五月波特王受韓國瑜邀請擔任高雄觀光代言人，拍了一支影片介紹高雄觀光，卻遭網軍圍剿攻擊批評他挺韓國瑜，民進黨民代還批評韓國瑜找幹話王代言有損城市格調，結果蔡總統也和波特王合拍影片，這正是民進黨的雙重標準。

二○二○總統大選，兩「紅」一直是影響選情發展的關鍵，一是網紅，一是抹紅，蔡英文有強大的網軍支持者在網路帶風向，蔡更是靠網紅拚選舉，營造人氣拉抬原本低迷不振的聲勢；民進黨則是強力擴散恐共感，把對手和民眾抹紅，彷彿滿街盡是共諜、「中共同路人」，以掩飾綠色執政的無能。

台灣民意用選票展現維護我國主權的堅定意志，絕對不容中國大陸干涉、毀壞台灣民主的果實，這是台灣人民愛台灣、守護主權的表現，但政治人物若意圖藉兩岸牌、恐中牌操作民粹、操作統獨意識、製造對立，來賺取政治利益，這是太小看台灣人的智慧。

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2020選舉韓國瑜民進黨波特王蔡英文網紅反送中宋楚瑜陳水扁

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