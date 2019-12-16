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「撩總統」被中方解約 波特王凸顯藝人困境

2019-12-16 19:17德國之聲 德國之聲

波特王與蔡英文總統合作影片，遭到陸商解約。 圖擷自／波特王臉書
波特王與蔡英文總統合作影片，遭到陸商解約。 圖擷自／波特王臉書
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本名陳加晉的網紅波特王」在海峽兩岸均擁有不少粉絲。上周末，他在YouTube上發表一部與台灣總統蔡英文合拍的影片，標題為「今天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的YouTuber！」。這部影片上傳之後立即引發不少關注，在臉書上的播放量超過300萬，YouTube上也有60多萬。

但是這部影片也很快招致負責為「波特王」推廣中國內地業務的中國網絡公司的指責。根據「波特王」此後發布在臉書上的微信對話截圖，對方要求「波特王」立即刪除蔡英文的相關影片，並指明「問題在於台灣總統」和「台獨」。除此之外，中方公司也直接要求解約。「波特王」則回回覆拒絕刪除影片，並反問對方「你合約有寫不能跟台灣總統拍片喔？」

「波特王」在臉書上對此事件回應時透露，之前就曾對中方公司說過不要干涉創作內容，「而今天他們不只干涉還過頭了，如果我們不能稱呼自己國家的元首為『總統』，那這筆錢我們不賺也罷…這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。」

法新社評論稱，這一事件顯示許多台灣名人在涉及到可能觸怒北京政權的議題時的危險處境。

雖然YouTube在中國被封，但許多名人和海外社交媒體平台都會與中國公司簽約，讓對方負責他們在中國內地的業務運營。「波特王」此前在中國的業務便由papitube推廣。papitube（徐州自由自在網絡科技有限公司）是一家中國MCN（Multi-Channel Network）機構。MCN機構的主要工作就是為網絡紅人們在影片制作、市場運營和推廣、版權以及觀眾培養方面提供支持。

papitube創始人之一的papi醬本人也是中國知名網紅，以搞笑短影片出名，在YouTube上也開設有個人頻道。在「波特王」事件爆發後，也有網友在papi醬的YouTube頻道中進行抗議。

而papitube在微博上發表聲明表示與「波特王」解約，並稱理由是「博主價值觀和產生的行為與公司一直推崇的正直專業等精神產生較大分歧」，表示對「波特王」的「不當行為表示強烈譴責」。聲明最後一句是「papitube嚴厲斥責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。」

近年來，許多國際廠商和台灣公司經常因為在涉及台灣議題時被迫屈服於中國立場。因為就市場規模而言，台灣與中國大陸顯然無法相提並論。

因為類似事件而向中國「道歉」的廠商包括知名奢侈品牌、航空公司和連鎖酒店。

而「波特王」此次的反應則是為數不多的網紅或名人對中國審查發起反擊，不惜喪失進入中國市場機會的案例。

北京雖然屢屢動用外交和經濟手段來迫使個人與企業在涉台議題上就範，但這樣做卻也有可能遭到台灣選民的反彈。最為知名的案例是2016年的「周子瑜事件」。加入韓國演藝團隊的台灣女孩周子瑜因為曾在節目中舉著中華民國國旗而遭到另一名台灣藝人黃安的舉報。韓國公司隨後發表周子瑜的道歉聲明及影片。由於當時正值台灣總統大選，台灣輿論群情激憤，堅持「一中各表」的國民黨受到強烈質疑。最終此事件被視為導致堅持國民黨總統選舉大敗的重要原因之一，而台灣現任總統蔡英文正是在那次選舉中當選。

本文章由德國之聲授權提供】

2020選舉波特王蔡英文網紅北京

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