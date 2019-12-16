觀光政策大宣示 蔡英文：可有兆元產值

總統蔡英文提出，觀光產業將產生兆元以上的產值，希望觀光成為整體經濟發展的火車頭。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「今年已達成1,111萬人次來台觀光！」總統蔡英文宣告，觀光產業將產生兆元以上的產值，前幾天政府提出「大南方、大發展」策略，就是希望觀光成為整體經濟發展的火車頭，因為台灣豐富的自然資源跟原住民文化深受國際觀光客青睞，要用生態旅遊讓世界認識台灣，也是拓展國民外交最務實的方式。

林佳龍：以人為本

交通部長林佳龍16日在「全國觀光政策發展會議」表示，隨著俄羅斯、菲律賓簽證簡化，擴大國旅補助、對旅宿業提供獎勵融資，提高國際觀光業來台等精準行銷，觀光必須治標也治本，地方跟中央要一起密切合作。亞洲觀光人次973萬比去年成長將近1成，港澳旅客增加6%，東南亞增加16%，總體已經超越去年1,107萬人次。

林佳龍說，如觀光局升格為觀光署，推出《觀光白皮書》，召開全國觀光會議，跨部會協調達成共識。交通必須要以人為本，觀光立國需要將觀光主流化，每個單位都應該以觀光為主軸，建立KPI，就像「性別主流化」一樣，成為鑑別單位重要的指標，包括人力預算編制等，都是工欲善其事必先利其器的配套。

葉：服務Z世代

總統府資政暨觀光協會會長葉菊蘭表示，近5年來，觀光客來台連續達到1千萬人次，雖然面臨中國觀光客縮減，但台灣觀光產業突破打壓的努力不可磨滅。就日本的市場來講，突破200萬不是非常容易，韓國9月份就突破了100萬來客數，國際觀光的暖冬大家都非常有感。

葉菊蘭說，接下來10年該怎麼走？在交通部指示下，觀光協會籌畫在千禧世代後有Z世代，觀光策略必須快速調整，中央各部會全部動起來，10幾場會議由下而上集思廣益，討論是否訂定觀光基本法，讓政策白皮書更臻完備。

行政院政務委員、觀光發展委員會召集人張景森也表示，觀光產業是服務業的前端，也是政府推動的幸福產業。外交系統也應全力協助，便利行政甚至免簽，包括觀光產業發展跟人才培育，除了純粹來觀光的人口，也推動國際醫療交流等活動，去年開放俄羅斯免簽，包括海參崴的直航，南向的成績單也非常好，進一步打造山脈海域的觀光產業，結構轉型之後要跟上時代腳步。

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