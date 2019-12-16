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波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅

2019-12-16 10:29聯合新聞網 綜合報導

波特王合作大陸公司幕後金主是網紅「Papi醬」。圖片來源／微博
波特王合作大陸公司幕後金主是網紅「Papi醬」。圖片來源／微博
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Youtuber波特王日前於臉書及Youtube上發布與總統蔡英文合作影片，影片因提及「台灣總統」字樣，遭大陸合作方「徐州自由自在網路科技公司」要求立馬刪除，但此事卻爆出，公司幕後的金主是大陸網紅「Papi醬」。

波特王15日在臉書上指出，日前與總統蔡英文合作影片發布於臉書及Youtube頻道後，遭到大陸新媒體合作方「徐州自由自在網路科技公司」要求刪除影片，對方指稱，無法接受影片出現「台灣總統」一詞，甚至憤而表示，「以為影片發在臉書和youtube就沒事嗎？」要求立即刪除影片，並要求解約。

波特王與總統蔡英文合作影片遭陸方要求下架。圖片來源／臉書
波特王與總統蔡英文合作影片遭陸方要求下架。圖片來源／臉書
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不過，波特王合作的「徐州自由自在網路科技公司」又名為papitube，據「鈦媒體」報導，公司創辦人為大陸網紅「Papi醬」，2016年以變聲形式發布影片聞名，更有「2016年第一網紅」得稱號，目前微博粉絲人數高達3229萬人，公司在2017年併入Angelababy的經紀人楊銘所成立的公司「泰洋川禾」旗下，主要負責短影音創作及自媒體服務。

針對此事，「徐州自由自在網路科技公司」也在微博上發出聲明表示，因無法接受旗下簽約博主波特王在社交平台上發表及作出不當言行，因此雙方即日起解約並結束所有合作關係，且嚴厲斥責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。

2020選舉波特王蔡英文

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