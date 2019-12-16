親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信

2019-12-16 00:02聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

分享

本報總統選情調查發現，七成三民眾覺得這次總統大選亂開選舉支票的情形嚴重，四成六選民認為選前加碼各項補助津貼的情形嚴重；另一方面，只有不到半數選民認為蔡英文或韓國瑜選後會兌現政見承諾，信心嚴重不足。

四成六覺得發送利多嚴重

本次總統大選政策買票和亂開選舉支票的情形備受爭議。調查發現，有二成五選民認為蔡政府在選前加碼各項補助津貼的情形相當嚴重，二成一覺得還算嚴重，合計有四成六選民覺得選前發送利多情形嚴重，僅二成九覺得不嚴重，二成五無意見。

其中九成質疑是政策買票

進一步分析發現，認為政府選前加碼各項補助津貼情形嚴重的選民中，只有百分之四認為這些加碼補助是政府審慎評估的結果，九成質疑是政策買票。即便是蔡賴配支持者中，也有三成三感覺選前加碼補助情形嚴重，而其中，認為政府發送利多是政策買票的比率高達八成四。

至於各組候選人提出的選舉政見是審慎思考的結果或是空頭支票？調查發現，有四成二選民認為這次選舉候選人亂開選舉支票、騙選票的情形相當嚴重，三成一覺得還算嚴重，合計有七成三選民覺得這次總統大選亂開選舉空頭支票的情形嚴重，僅一成一覺得不嚴重，一成六無意見。

認為韓張配亂開支票者較多

進一步分析發現，認為這次大選亂開選舉空頭支票情形嚴重的選民中，五成一認為韓張配有此情形較嚴重，覺得宋余配較多者占二成六，僅百分之一認為蔡賴配亂開支票，百分之九認為三組候選人都有此情形。

分析發現，無論是蔡賴配或韓張配支持者，都有超過七成認為此次大選亂開選舉空頭支票的情形嚴重。不過，蔡賴配支持者逾八成認為主要是韓張配的問題，韓張配支持者則有六成七怪罪於宋余配，一成二覺得三組候選人都有此情形。

調查也發現，對於藍綠陣營當選後是否會兌現選前政見承諾，選民多無信心。四成三相信蔡英文當選後會兌現選前政見承諾，但也有四成不相信，意向分歧。至於韓國瑜當選後是否會兌現選前政見承諾，則有五成九選民不相信，二成三相信，一成八無意見。

分享

未表態中僅一成信兌現政見

值得注意的是，目前尚未表態總統大選支持對象的選民中，四成五不相信蔡當選後會兌現選前政見，四成四不相信韓當選後會兌現選前政見，兩者比率相當，僅一成左右相信蔡、韓會兌現選前政見，這些選民是否會因此改變投票決定有待觀察。

【相關閱讀】


‧ 國民黨民調溜滑梯？最新「政黨支持度」看這
‧ 韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化
‧ 你的一票很重要！別錯過大選「最熱話題」投票

2020選舉

延伸閱讀

怕被說買票 老農津貼修正草案排審喊卡

聯合報民調／45%選民：綠養網軍壞選風

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法...

相關新聞

聯合報民調／綠執政台灣變好？低於3成

2019-12-16 00:28

韓國瑜：用選票證明 人民才是政黨的爸爸

2019-12-16 00:04

熱點風雲／藍空汙牌PK綠亡國感 中台灣4年翻一次？

2019-12-16 00:34

「讓高雄人找不到市長」陳菊說失禮 韓辦酸留債該道歉

2019-12-16 00:22

蔡英文中部催票 諷韓國瑜征服宇宙

2019-12-16 00:15

聯合報民調／重大政策 可能影響3成投票

2019-12-16 00:02

李佳芬舊金山造勢 僑胞擠爆

2019-12-15 23:50

韓國瑜用人唯才 透露當總統只要做好這三件事

2019-12-15 23:19

韓國瑜：民進黨充滿對權力的傲慢 對不起整個中南部人

2019-12-15 23:12

張善政：民進黨沒政績靠撒錢 像不念書學生抱佛腳

2019-12-15 22:51

愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？

2019-12-15 22:11

1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

2019-12-15 21:12

支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺

2019-12-15 20:04

影／催票！蔡總統：在非垃圾時間 投出護主權最大聲量

2019-12-15 19:55

影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42

蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性

2019-12-15 18:22

宋楚瑜解決五缺有譜 勞基法分眾處理

2019-12-15 18:15

影／蔡英文總統稱要發展太空產業 但不是要征服宇宙

2019-12-15 17:45

韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器

2019-12-15 17:22

柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲

2019-12-15 16:27

藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸

2019-12-15 16:25

影／韓國瑜未出席宜蘭競總成立會 綠營見縫插針說「奇蹟」

2019-12-15 16:25

韓國瑜嗆綠：莫非不投給民進黨就不是台灣人嗎？

2019-12-15 16:22

感受僑胞滿滿正能量 李佳芬呼籲：1月返台投票

2019-12-15 15:05

高雄人對不起台灣？ 賴清德：明年1月11日就知道答案

2019-12-15 14:41

總統選舉重要參考指標 他指民調、賭盤外還有這個

2019-12-15 14:36

讓民進黨從會贏到「大贏」 黃偉哲：要集中選票

2019-12-15 14:01

影／蔡英文現身耶誕市集 強打長照政策談升級計畫

2019-12-15 13:51

韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣

2019-12-15 13:49

韓粉爆選票恐變廢票 綠：支持中選會採取必要法律行動

2019-12-15 13:45

軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌

2019-12-15 13:42

大義滅親說遭撻伐 「賴清德輔選對黨利多」

2019-12-15 13:28

張善政發言惹議 「韓不會刻意要求他改變」

2019-12-15 13:28

蔡攻中台火力猛 韓守高雄掀烽火

2019-12-15 13:27

韓營：政治素人是張優勢 不會刻意要其改變發言

2019-12-15 13:22

影／民進黨總統選情領先？ 顏清標：我們不是被嚇大啦

2019-12-15 13:22

影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾

2019-12-15 13:21

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

2019-12-15 13:07

影／蔡英文大啖菜頭粿 嬌嗔「你們都不陪我吃」

2019-12-15 12:47
看更多

熱門文章

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

2019-12-15 13:07

影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾

2019-12-15 13:21

核四重啟安全嗎？ 原能會前處長揭秘：要看這3面向

2019-12-15 06:53

驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍

2019-12-15 10:45

總統選舉重要參考指標 他指民調、賭盤外還有這個

2019-12-15 14:36

影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42

葉毓蘭：依鄭寶清邏輯 蔡英文＝法院認證貪汚殺人集團

2019-12-15 10:06

支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺

2019-12-15 20:04

反滲透法月底通過？ 柯文哲：別忘當年反服貿

2019-12-15 12:27

柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲

2019-12-15 16:27

選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待

2019-12-15 11:24

研發水下科技投入潛艦國造揚威 長年神秘的萬象館曝光

2019-12-15 11:27

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

2019-12-15 14:20

陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光

2019-12-15 10:46

大南方計畫無嘉市 黃敏惠問：現在連騙票都不了？

2019-12-15 12:18

韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器

2019-12-15 17:22

假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？

2019-12-15 22:11

盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財政最差

2019-12-15 14:57

與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47

陳福海成立鄉親服務處 否認跟民眾黨有接觸

2019-12-15 13:42

1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

2019-12-15 21:12

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

2019-12-15 13:07

影／韓國瑜宣示打擊韓黑 打靶拒絕防彈衣

2019-12-15 16:06

藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸

2019-12-15 16:25

新看板引來葉毓蘭不滿？ 鄭寶清：葉教授忘記這件事

2019-12-15 13:49

柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長

2019-12-15 17:48

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員

2019-12-15 17:12

韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣

2019-12-15 13:49

陸軍特戰 進駐陽明山

2019-12-15 13:39

軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌

2019-12-15 13:42

政黨票投給小黨「浪費選票」 內政部次長陳宗彥致歉

2019-12-15 10:33

大選決戰高雄 藍綠都視「韓流變化」定奪勝目標

2019-12-15 10:12

影／民進黨總統選情領先？ 顏清標：我們不是被嚇大啦

2019-12-15 13:22

賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」

2019-12-15 17:36

蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性

2019-12-15 18:22

韓粉爆選票恐變廢票 綠：支持中選會採取必要法律行動

2019-12-15 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top