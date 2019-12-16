聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信

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本報總統選情調查發現，七成三民眾覺得這次總統大選亂開選舉支票的情形嚴重，四成六選民認為選前加碼各項補助津貼的情形嚴重；另一方面，只有不到半數選民認為蔡英文或韓國瑜選後會兌現政見承諾，信心嚴重不足。

四成六覺得發送利多嚴重

本次總統大選政策買票和亂開選舉支票的情形備受爭議。調查發現，有二成五選民認為蔡政府在選前加碼各項補助津貼的情形相當嚴重，二成一覺得還算嚴重，合計有四成六選民覺得選前發送利多情形嚴重，僅二成九覺得不嚴重，二成五無意見。

其中九成質疑是政策買票

進一步分析發現，認為政府選前加碼各項補助津貼情形嚴重的選民中，只有百分之四認為這些加碼補助是政府審慎評估的結果，九成質疑是政策買票。即便是蔡賴配支持者中，也有三成三感覺選前加碼補助情形嚴重，而其中，認為政府發送利多是政策買票的比率高達八成四。

至於各組候選人提出的選舉政見是審慎思考的結果或是空頭支票？調查發現，有四成二選民認為這次選舉候選人亂開選舉支票、騙選票的情形相當嚴重，三成一覺得還算嚴重，合計有七成三選民覺得這次總統大選亂開選舉空頭支票的情形嚴重，僅一成一覺得不嚴重，一成六無意見。

認為韓張配亂開支票者較多

進一步分析發現，認為這次大選亂開選舉空頭支票情形嚴重的選民中，五成一認為韓張配有此情形較嚴重，覺得宋余配較多者占二成六，僅百分之一認為蔡賴配亂開支票，百分之九認為三組候選人都有此情形。

分析發現，無論是蔡賴配或韓張配支持者，都有超過七成認為此次大選亂開選舉空頭支票的情形嚴重。不過，蔡賴配支持者逾八成認為主要是韓張配的問題，韓張配支持者則有六成七怪罪於宋余配，一成二覺得三組候選人都有此情形。

調查也發現，對於藍綠陣營當選後是否會兌現選前政見承諾，選民多無信心。四成三相信蔡英文當選後會兌現選前政見承諾，但也有四成不相信，意向分歧。至於韓國瑜當選後是否會兌現選前政見承諾，則有五成九選民不相信，二成三相信，一成八無意見。

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未表態中僅一成信兌現政見

值得注意的是，目前尚未表態總統大選支持對象的選民中，四成五不相信蔡當選後會兌現選前政見，四成四不相信韓當選後會兌現選前政見，兩者比率相當，僅一成左右相信蔡、韓會兌現選前政見，這些選民是否會因此改變投票決定有待觀察。