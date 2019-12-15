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宋楚瑜解決五缺有譜 勞基法分眾處理

2019-12-15 18:15台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

宋楚瑜談及「五缺」問題，表示讓人民安心為第一準則。（photo by 施凱文/台...
宋楚瑜談及「五缺」問題，表示讓人民安心為第一準則。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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「解決經濟的五缺問題並不難，遏止利益集團分贓就可以。」宋楚瑜日前接受本報專訪時指出，若當選將以解決「五缺」為首要任務，包括重修土地管制規則，以不同版本的勞基法保障外籍與本地勞工等。他說：「外籍勞工僅短期來台，通常都想多賺一點，除了保障他們的基本人權，也應該給予符合其意願的工作時數。」

鬆綁國內法規

宋楚瑜指出，要解決台灣五缺問題其實不難，但目前政府並無完整規劃及彈性。他提出外國高階人才來台的禁用應該鬆綁，而勞基法的問題，他以台灣及外籍勞工權益分開保障為論點。他說：「外籍勞工來台灣就是要拚個幾年，應該尊重他們工作意願，放寬時數限制。」

「像彰化許多已經被污染沒辦法耕作的農業區，竟然有一堆工廠林立。」宋楚瑜忿忿表示，政府應該將法規鬆綁，輔導工廠符合法規設置，不該任其「就地合法」，土地問題更是要重新做整體規劃，不能讓不合時宜的法規限制地區發展，例如已無效的農業區應設法轉型，以解決缺地問題。

缺電、缺水有招

宋楚瑜表示，政府目前沒有明確的電力政策是缺電主因，他指出，核四是因為不同利益團體分贓，才產生「拼裝車」問題。而蘭嶼核廢料問題則是人民不放心，將以調整巡查頻率及定期溝通讓人民了解狀況，他說：「以前3個月查一次，現在3個禮拜查一次，讓人民放心才是重點。」

關於缺水的問題，宋楚瑜表示，將重用水利專家的意見及專業能力。他說：「國民黨及民進黨都不懂得重用專家，像我們陣營的李鴻源就是很厲害的水利專家，都沒人來詢問過其治理意見。」

兩岸靠對話及監督

就兩岸政策說明時，宋楚瑜直言，中國及台灣都要好好思考國家的定位，也要釋出誠意，只要多溝通就可以化解許多爭端。他呼籲台灣人應該對自己有信心，「我們既然是台灣這塊土地的主人，有誰能夠出賣我們？」

如選上總統，宋楚瑜將推動修法，將兩岸及國際的「高層級會談」透明化，出任代表回國後需至國會報告談話內容。他說：「台灣老百姓不反對兩岸談話，但不可以出賣台灣的利益。」他也點出，之前兩岸會面的「馬習會」完全沒有檔案紀錄，缺乏監督機制，才導致人民惶恐。

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2020選舉宋楚瑜

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