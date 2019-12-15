反滲透法強闖 學者：異常的急迫態度讓人憂慮

蔡英文總統在出席新北造勢強調，12月31日，一定通過反滲透法。學者表示，反滲透法討論不足，且外界有許多質疑，此舉是單純的宣示，還是有意在選前實施，開始動手抓人，蔡總統的動機不明，但異常的急迫態度讓人憂心。

政大法律系副教授廖元豪表示，民進黨一再強調反滲透法重要性，卻是在中共代理人法撤案後，由民進黨團倉促提案，沒有行政院版本；沒有經委員會認真討論、跳過一個月協商期，急迫地讓人懷疑，到底有什麼目的？茲事體大的法律，難道不應該更周延的討論？

廖元豪說，民進黨可能主張國家安全迫在眉睫，選舉若遭介入就糟糕了，但反滲透法範圍廣，對「境外敵對勢力」、「滲透來源」皆定義不清， 凡受到中共監督管理的組織，都能被認定是滲透來源，民眾同樣也有質疑，是否會用來對付競爭對手。蔡英文總統堅持12月31日完成立法，1月11日投票前將可上路實施，蔡總統將可依此動用國安力量。

馬英九基金會執行長蕭旭岑提到，學者質疑民進黨強行通過此法，將回到動員戡亂時期，打著民主反民主。蔡英文還「指導」立法院，限期立法，立法權變成總統府「立法局」，中華民國憲政已到崩的時刻。從蔡英文製造芒果乾（亡國感），到要讓中華民國變成麥卡錫主義的恐怖國家，總統大選應下架蔡英文，沒有蔡英文，對中華民國很重要。