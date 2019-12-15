親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

反滲透法強闖 學者：異常的急迫態度讓人憂慮

2019-12-15 13:27聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

蔡英文總統在出席新北造勢強調，12月31日，一定通過反滲透法。學者表示，反滲透法討論不足，且外界有許多質疑，此舉是單純的宣示，還是有意在選前實施，開始動手抓人，蔡總統的動機不明，但異常的急迫態度讓人憂心。

政大法律系副教授廖元豪表示，民進黨一再強調反滲透法重要性，卻是在中共代理人法撤案後，由民進黨團倉促提案，沒有行政院版本；沒有經委員會認真討論、跳過一個月協商期，急迫地讓人懷疑，到底有什麼目的？茲事體大的法律，難道不應該更周延的討論？

廖元豪說，民進黨可能主張國家安全迫在眉睫，選舉若遭介入就糟糕了，但反滲透法範圍廣，對「境外敵對勢力」、「滲透來源」皆定義不清， 凡受到中共監督管理的組織，都能被認定是滲透來源，民眾同樣也有質疑，是否會用來對付競爭對手。蔡英文總統堅持12月31日完成立法，1月11日投票前將可上路實施，蔡總統將可依此動用國安力量。

馬英九基金會執行長蕭旭岑提到，學者質疑民進黨強行通過此法，將回到動員戡亂時期，打著民主反民主。蔡英文還「指導」立法院，限期立法，立法權變成總統府「立法局」，中華民國憲政已到崩的時刻。從蔡英文製造芒果乾（亡國感），到要讓中華民國變成麥卡錫主義的恐怖國家，總統大選應下架蔡英文，沒有蔡英文，對中華民國很重要。

前總統馬英九辦公室表示，反滲透法影響重大，居然未經行政院提案、各部會討論後正式提出，只有民進黨版，嚴重違反憲政常軌。蔡英文總統不顧各界反對，非要在選前通過，釋放催狂魔製造恐懼騙選票，這種毀憲亂政，刻意激化兩岸危機，只為私利而不惜將台灣帶往險境、罔顧民眾權益的做法，其心可誅，堪比佛地魔。

前總統馬英九（中）特例出席立法院反滲透法草案公聽會。報系資料照片
前總統馬英九（中）特例出席立法院反滲透法草案公聽會。報系資料照片
分享

2020選舉反滲透法蔡英文

延伸閱讀

影／蔡英文大啖菜頭粿 嬌嗔「你們都不陪我吃」

馬英九批蔡英文丟主權 公投踩腳下無視台灣民主

蔡英文趁周末中部催票 未來加強輔選拉鋸選區

影／蔡英文總統：未來國中學區範圍內增加日照中...

相關新聞

韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣

2019-12-15 13:49

讓民進黨從會贏到「大贏」 黃偉哲：要集中選票

2019-12-15 14:01

影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾

2019-12-15 13:21

影／蔡英文現身耶誕市集 強打長照政策談升級計畫

2019-12-15 13:51

韓粉爆選票恐變廢票 綠：支持中選會採取必要法律行動

2019-12-15 13:45

軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌

2019-12-15 13:42

綠強闖反滲透法 藍批：小英口袋還有多少國安拼圖

2019-12-15 13:29

韓營：政治素人是張優勢 不會刻意要其改變發言

2019-12-15 13:22

影／民進黨總統選情領先？ 顏清標：我們不是被嚇大啦

2019-12-15 13:22

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

2019-12-15 13:07

影／蔡英文大啖菜頭粿 嬌嗔「你們都不陪我吃」

2019-12-15 12:47

馬英九批蔡英文丟主權 公投踩腳下無視台灣民主

2019-12-15 12:47

預告反滲透法年底過關 綠黨團：蔡總統沒有下指導棋

2019-12-15 12:30

只有反滲透法獲蔡英保證 礦業法哩？

2019-12-15 12:28

政治聲量足、應答能力夠 賴清德負責幫解國會過半任務

2019-12-15 12:27

反滲透法月底通過？ 柯文哲：別忘當年反服貿

2019-12-15 12:27

蔡英文趁周末中部催票 未來加強輔選拉鋸選區

2019-12-15 12:26

賴清德：一國兩制就是三個字「不可能」

2019-12-15 12:21

大南方計畫無嘉市 黃敏惠問：現在連騙票都不了？

2019-12-15 12:18

影／蔡英文總統：未來國中學區範圍內增加日照中心

2019-12-15 11:53

選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待

2019-12-15 11:24

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

蔡英文承諾年底通過反滲透法 侯友宜：哈哈哈哈

2019-12-15 11:07

張善政失言風波 侯友宜：修正過來、對女性多尊重

2019-12-15 10:38

中台灣世代之戰「關鍵中間選民」 投票率左右結果

2019-12-15 10:37

大選決戰高雄 藍綠都視「韓流變化」定奪勝目標

2019-12-15 10:12

假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

「對選情有信心」李佳芬訪舊金山 800僑民為韓國瑜造勢

2019-12-15 10:06

孫大千批蔡英文看到韓國瑜參選才想到欠高雄 噁爛到爆

2019-12-15 09:57

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

韓國瑜酸廖燦昌 蔡英文：不必含沙射影

2019-12-15 00:44

觀察站／蔡執政4年 選前才想到大南方

2019-12-15 00:36

每年4兆投資 張景森：大南方計畫至少一半到南台

2019-12-15 00:32

蔡英文直搗高雄 宣布大南方計畫 韓國瑜回防

2019-12-15 00:29

大南方計畫 蔡賴合體：下階段需要南部接棒

2019-12-15 00:29

蔡英文台南競總成立 2萬人擠爆

2019-12-15 00:20

選戰筆記／小北兵團集氣 台南要守住第一

2019-12-15 00:19

新聞眼／綠攻擊已就位 藍仍在分進未見合擊…

2019-12-15 00:14
看更多

熱門文章

還原事件原委 陳宜民：朱立倫鼓勵下對推擠便衣警致歉

2019-12-14 15:19

確定了！韓國瑜1月4日造勢辦在新北水漾公園

2019-12-14 17:09

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

2019-12-14 23:16

「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

「投給小黨浪費選票」內政部次長教新住民集中政黨票給民進黨

2019-12-14 16:26

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

核四重啟安全嗎？ 原能會前處長揭秘：要看這3面向

2019-12-15 06:53

總統大選怪現象／小額捐款不具名增多 謝龍介：寒蟬效應

2019-12-14 20:34

國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾：反滲透法12月31日通過

2019-12-14 21:10

2萬人塞爆！台南競選總部成立 蔡英文嘖嘖稱奇

2019-12-14 18:16

影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？把話講清楚

2019-12-14 16:09

教新住民選票「蓋」民進黨 內政部次長挨批

2019-12-15 00:34

葉毓蘭：依鄭寶清邏輯 蔡英文＝法院認證貪汚殺人集團

2019-12-15 10:06

【即時短評】選前拋「大南方」 誰對不起高雄人？

2019-12-14 22:59

謝龍介：韓會贏蔡90萬票以上 並沒有亂說

2019-12-14 21:31

吳斯懷=萬美玲？ 鄭寶清看板惹議

2019-12-15 00:01

蔡英文批對不起市民 韓國瑜：是民進黨對不起高雄人

2019-12-14 16:23

綠營忙著澄清廣告 許修睿：執政鴨霸傲慢心態展露無遺

2019-12-14 21:28

被指疑似盜圖 張善政辦公室：合法使用勿抹黑

2019-12-14 21:16

謝龍介稱國民黨台南至少拿1席 陳菊：蔡賴、6席立委都上

2019-12-14 19:24

韓國瑜與卓伯源密會 完成整合彰化最後一塊拼圖

2019-12-14 16:48

蔡英文直搗高雄 宣布大南方計畫 韓國瑜回防

2019-12-15 00:29

尷尬！張善政臉書喊心繫台灣 卻疑似盜用泰國圖片

2019-12-14 19:59

游錫堃助選提法輪功摘器官 韓國瑜競總：民進黨著急了

2019-12-14 21:03

選前之夜失凱道路權？ 朱立倫：大家拭目以待

2019-12-15 11:24

假日彰化攻防戰！ 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍

2019-12-15 10:45

反滲透法月底通過？ 柯文哲：別忘當年反服貿

2019-12-15 12:27

影／馬批蔡英文扼殺公投：別談民主，妳不配！

2019-12-14 16:40

影／賴清德在高雄茄萣站台自曝 佛祖也支持3號

2019-12-15 01:01

大南方計畫 張景森：目標每年4兆投資至少一半到南台灣

2019-12-14 17:16

陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光

2019-12-15 10:46

基隆宋瑋莉成立安樂區後援會 2前立委到場加持傳承

2019-12-14 21:29

誰是正藍軍？ 張善政今先後與傅崐萁黃啟嘉同框喊凍蒜

2019-12-14 18:27

蔡英文高雄競總辦親子活動拚人氣 韓國瑜競總不跟進

2019-12-14 22:05

影／韓國瑜：我不顧台灣主權 難道顧菲律賓的嗎？

2019-12-14 18:02

韓國瑜：茫苦翻亂是民進黨執政給人的感覺

2019-12-14 23:00

韓國瑜指政治有三條路：英雄、梟雄和狗熊

2019-12-14 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top