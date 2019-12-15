韓國瑜酸廖燦昌 蔡英文：不必含沙射影

國民黨總統候選人韓國瑜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對遠航事件，國民黨總統候選人韓國瑜前天在臉書指出，背棄銀行專業、對遠航不正常借貸的合庫前董事長廖燦昌，才因慶富案下台，後來又在行政院長蘇貞昌指示下回鍋擔任第一銀行董事長，呼籲應查清楚。韓國瑜昨天再批評，只要是民進黨支持者，做錯事都沒關係，「永遠都有官可以幹」。

時代力量立委黃國昌日前也說，遠航財務問題嚴重，透過關係人交易搬錢，質疑民進黨官員是否縱容遠航。

韓國瑜則質疑，廖燦昌在合作金庫時因為慶富案下台，為什麼搖身一變成為第一銀行董事長，這到底是怎麼回事？是不是民進黨執政之下，只要有關係、只要是民進黨的支持者，隨便做什麼錯事都沒有關係，永遠都有官可以幹？

韓國瑜說，這種巨額的貸款損失是全體納稅人要承擔，行政院及金管會要對台灣人民講清楚、說明白。

針對韓國瑜的說法，蔡英文總統昨表示，有些說法如果沒有證據，她覺得大可不必含沙射影，「如果有具體事證，我們是法治國家，司法機關會處理」。行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌院長用人唯才，不分藍綠，不存在「永遠都有官可以幹」的問題，那是不實的指控。

Kolas指出，韓市長如果含沙射影、不拿出證據，用不具名的消息來源帶風向，「我們就很難跟他對話」。