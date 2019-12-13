蔡政府急改革 張善政：對的事用錯方法

國民黨副總統候選人張善政昨到高雄與200名青年座談，暢談國民黨提出的學貸免息、青年創業與住宅等政見。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 國民黨副總統候選人張善政昨到高雄參加「國政聽青年・青年挺國政」座談會，會中有大學生質疑，韓國瑜的高雄政見是否未與中央充分溝通，不然怎會出現「卡韓」？張善政表示，韓國瑜以政治明星之姿中斷民進黨20幾年在高雄的執政，讓民進黨產生很大危機感，韓也不知道當選後，中央的配合度會這麼差。

中華民國工商建研會南區聯誼會昨在高雄舉辦「國政聽青年．青年挺國政」座談會，張善政到場與200名學生、創業家交流。

張暢談學貸免息、創業基金與住宅等青年政見。會中有大學生質疑，韓國瑜市長所提的高雄市政發展，是否未與中央充分溝通，不然怎會出現中央頻頻「卡韓」？韓國瑜表示要去中央執政才有機會翻轉高雄，「這點無法說服年輕人」。 國民黨副總統候選人張善政與青年座談，會中有大學生質疑韓國瑜的誠信問題。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

張善政答說，民進黨去年沒想到韓國瑜會當選高雄市長，結果韓以明星之姿中斷民進黨20幾年在高雄的執政，民進黨產生很大的危機感，他猜韓也不知道當選後會被打壓，不知道中央的配合度會這麼差。

對台灣教育面臨108課綱問題，張善政說，新課綱不是不好，只是學校還沒準備好。另方面，軍公教年金應該改革，但蔡政府改得太急、太快，沒取得軍公教人員共識，同婚議題也引起較傳統的中南部民眾與宗教團體反彈，蔡政府把對的事情用錯的方法去做，這樣很可惜。