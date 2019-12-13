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雲林副議長蘇俊豪 公開挺韓

2019-12-13 23:06聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

雲林縣副議長蘇俊豪（右）以理念不合等因素，10月底宣布退出民進黨及蔡英文總統競選...
雲林縣副議長蘇俊豪（右）以理念不合等因素，10月底宣布退出民進黨及蔡英文總統競選連任雲林縣辦公室總督導一職，他前天公開支持國民黨總統候選人韓國瑜（左二）。 圖／聯合報系資料照片
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立法院前院長王金平昨現身雲林為國民黨立委候選人謝淑亞加油打氣，他說團隊已經在幫國民黨總統候選人韓國瑜了，他今天因另有行程，不會出席韓在雲林的造勢活動，至於兩人何時會同台，則要「看因緣」。雲林縣副議長蘇俊豪退出民進黨後，前天也公開挺韓，希望雲林女婿有機會當總統，讓雲林獲得更多資源。

王金平在謝淑亞競選總部展現人氣，現場許多民眾爭相合照，大家高喊「韓國瑜凍蒜」，王金平也順應比著「2」號手勢。

王金平隨後到斗六朝龍宮參拜，他說，朝龍宮主委陳文雄為了他先前要參選總統，跑遍全台廟宇，為他祈福，雖然沒有取得機會參選總統覺得遺憾，但「我會用我的歷練、經驗，繼續為國家貢獻」，現在覺得安然自在，一切都放下了。

韓國瑜前天與國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡一同到北港朝天宮參拜，蘇俊豪也在旁陪同，這是他10月底宣布退出民進黨後，首次與韓國瑜同台，他昨證實公開支持韓國瑜、張嘉郡。

蘇俊豪說，蔡英文總統許多政策與他的理念違背，民進黨政府的前瞻計畫4千多億元，雲林才拿到100多億元，資源少得可憐，韓國瑜是雲林女婿，總統換人做做看，雲林才有機會獲得更多資源，對手拚命攻擊韓，但蔡英文對於同婚、農產品進口政策及任內在外交上失去許多友邦國，完全違背民主與民意，他會盡個人影響所及全力協助，今天也會出席韓國瑜在雲林斗六的造勢活動。

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