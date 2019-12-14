卜睿哲：韓需向美保證 務實看待中對台挑戰

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲11日談及2020年台灣總統大選指出，若台灣總統蔡英文連任，預期她會持續企圖在美中之間維持平衡；若國民黨總統候選人韓國瑜當選，則韓需向美方保證，他務實看待中國對台灣構成的挑戰，以及美國對台灣安全的重要性。

至於台灣政府是否採取具體措施幫助港人，卜睿哲說，從中方角度而言，台灣與香港情勢存在某種關聯，尤其是太陽花學運與「反送中」示威，北京懷疑台灣方面幫助推進港獨；卜睿哲表示，他不同意北京的懷疑，但他也不確定台灣是否要自找麻煩，加深這種懷疑，畢竟台灣已經面臨許多來自中方的挑戰，台灣方面應考量這些因素。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心11日舉行預覽台灣大選的研討會，布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等多人與談。

卜睿哲和韓儒伯皆提到美中貿易戰將走向科技戰，而台灣半導體等廠商，未來可能得在美中之間選邊站；韓儒伯關切，這可能進一步影響美台關係。

談到美台關係，卜睿哲指出，川普政府認為中國想改變東亞地區的現狀與權力平衡，美中為戰略競爭關係；而若美國政府認為中方對台灣採取侵略性的行為，也屬於美中競爭一部分，則台灣或許已成為美國的戰略資產。

對於台灣即將舉行的總統大選，卜睿哲評估，若蔡英文連任，應會企圖持續在美中之間平衡，而美國政府目前對台的政策也會繼續；而若韓國瑜當選，他的其中一項工作是向美方保證，他和他的政府相當務實看待中方對台灣構成的挑戰，以及美國對台灣安全及繁榮的持續重要作用。

此外，卜睿哲日前撰文提及觀察2028年台選的結果，是否意味關上兩岸統一之門；他11日表示，不認為2020年至2022年為期限，應觀察2024年、2028年是否由民進黨參選人勝選，若如此，代表民進黨成為最大黨，反映出台灣民心，也是北京必須面對的現實。