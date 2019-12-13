引用電影「金智英」 呂秋遠批張善政：這是副總統的格調嗎？

國民黨副總統候選人張善政昨批評總統蔡英文，稱「她沒生過小孩，不懂父母的心」，引來外界批評。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

國民黨副總統候選人張善政昨日在桃園新住民座談中提及納入健保的問題，說到蔡政府的產檢補助不是重點，產檢後出現問題的後續醫療才是父母重視的，並說出「蔡英文沒生過小孩，不懂父母的心」的言論，引起外界熱議。對此，律師呂秋遠在個人臉書上批評張沒有格調，並質疑「善政，你有子宮嗎？如果沒有，你憑什麼可以知道女人在懷孕時所遭遇的生理、心理壓力？」

呂秋遠開頭先以韓國電影「金智英」陳述性別高度歧視的社會裡，女性所受的歧視和痛苦，他表示在性別意識緩慢進步的台灣社會裡，為什麼女人沒生小孩，就不能擔心孩子生出來會不會只有9根手指，也不會知道為人父母心，呂秋遠表示為張善政的這番言論感到心碎，並質疑「用性別、婚姻、生育與否，來評論政治人物能不能具備同理心，這是一個副總統的格調嗎？」

他批評國民黨陣營的總統候選人，「反對同志婚姻、歧視無婚姻、無生育者、對性別平權教育一無所知，甚至刻意引導民眾往負面的方向否定現在的教育政策。」呂秋遠表示子宮是女人的，但在某些男人的思維下，女人就是要為社會提供生育、勞動力，才能體會媽媽的痛苦，他反問張善政「你有子宮嗎？」，並批評「貢獻精子難道就『有資格』擔心孩子可能只有9根手指的痛苦？」

他強調「我們都不是當事人，沒辦法知道媽媽為了孩子，究竟犧牲多少。」希望媽媽不要再成為性別歧視下的犧牲者，並同樣以電影中口吻喊話總統蔡英文「小英啊！做你想做的事吧！」而蔡英文昨日也在臉書上反駁張，表示「我是女性，我未婚，我沒有小孩，這些身分常被拿來借題發揮」，並說無論有沒有小孩，都不會減損想為下一代做事的心。

而張善政昨除了強調新住民納入健保的相關議題外，也提及蔡政府利用網軍，稱駐日代表謝長廷的解釋只是為了轉移焦點，他說到「謝長廷講東講西，就是要幫蔡英文移轉焦點，大家不要被他移轉焦點。」提醒大家把焦點放在蔡英文用網軍打選戰的問題。