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觀察站／互扯賭盤 凸顯藍綠大亂鬥

2019-12-13 00:44聯合報 本報記者林河名

民進黨主席卓榮泰在十一月廿六日播出的政論節目「鄭知道了」，也曾提及賭盤。 圖／聯...
民進黨主席卓榮泰在十一月廿六日播出的政論節目「鄭知道了」，也曾提及賭盤。 圖／聯合報系資料照片
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總統大選倒數廿九天，各陣營搶勝。國民黨總統候選人韓國瑜認為民調「失真」，索性「蓋牌」，昨天他的副手搭檔張善政一句「蓋牌前民調在誤差範圍內，賭盤其實是ＰＫ盤」，民進黨立委一陣猛批，似乎忘了自家的黨主席卓榮泰也曾討論過賭盤。為求勝選，各出奇招是兵家常事，但總統選舉具有指標意義，藍綠都忌走偏鋒，誤踩法律紅線。

韓國瑜挑戰總統寶座，延續「不按牌理出牌」的戰法，兩周前先是呼籲支持者拒答民調，隔一天又改答「唯一支持蔡英文」，要讓民調「測不準」，力挽被諸多民調公布「落後」的劣勢。這種「非典型」的選戰打法，是否真能「亂拳打死老師傅」？外界都感好奇。但兵不厭詐，若能「出奇招」換取「逆轉勝」，何妨一試，畢竟並不違法。

隨著選戰進入深水區，官方選舉查察更加緊鑼密鼓。行政院長蘇貞昌昨天才聽取選舉相關事宜簡報，內政部還報告已查獲選舉賭盤「ＰＫ盤」四件、「讓票盤」十四件，張善政就說出「賭盤其實是ＰＫ盤」，又給綠營話柄。

每逢選舉，就有賭客蠢動。賭盤雖依候選人的選情變動，卻也可能透過操控賭盤，影響選情，這也是政府必須嚴打的緣故。但賭盤的變化，往往也透露選情的流動或翻轉，引起候選人關心。

諷刺的是，民進黨立委昨天對張善政一輪猛批，媒體卻揭露民進黨主席卓榮泰十一月下旬在政論節目中，也曾提及賭盤，綠營「嚴以律人、寬以待己」。除了凸顯藍綠「大亂鬥」，也顯示候選人不僅看民調，還「參考賭盤」。

網路時代的選舉，「雞排文」預測選情，網友及支持者起鬨，也可能產生「催票」效果。雖然一塊雞排價格不高，但動輒上千、上萬塊雞排「對賭」，確有違法之虞。也難怪有律師要提醒網友，不論是「選前期約或選後兌現」，有人拿到雞排還自拍放臉書，「時間、地點、相關證據一應俱全」，當心觸法。

2020選舉民調韓國瑜張善政卓榮泰蔡英文蘇貞昌民進黨

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