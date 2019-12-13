親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
花生之亂大亂鬥
反滲透法將闖關
政治
軍事
綜合

誰才懂父母心？張善政、蔡英文空戰駁火

2019-12-13 00:09聯合報 記者丘采薇蔡佩芳張裕珍／桃園報導

總統大選倒數，藍綠火花四射。國民黨副總統候選人張善政昨天指出，新住民來台未滿半年無法納健保，蔡政府雖有產檢補助，但父母擔心產檢若有狀況，沒有健保無法進行後續醫療照顧，「蔡英文總統沒結婚不是罪過，但她沒生過孩子，不懂父母的心」。

蔡總統昨晚透過臉書駁斥張善政，她全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀張當行政院長時，為孩子們做了什麼？「我是女性，我未婚，我沒有小孩，這些身分常被拿來借題發揮」，她總是加倍努力證明自己，但女性不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，都不會減損想為下一代做事的心。

婦產科醫師出身的民進黨立委林靜儀也在臉書抨擊張善政是性別歧視，未婚未生的女人每次選舉都要給這些男性蹧蹋；她說，根據健保法第九條，台灣出生的新生嬰兒，都是健保對象，張用錯誤訊息操弄族群對立，「我們子宮沒在用，腦袋倒是使得比你們好」。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營昨也批蔡政府能源政策錯誤，核四退休廠長王伯輝說，蔡總統當行政院副院長時，曾到核四廠了解狀況，蔡當時說，「我冒著政治風險，你們要好好做」；蔡回去後許多部會來過，需要的砂石、外籍勞工、工程師都到位。當時他很佩服蔡英文，但蔡換了位置好像換腦袋，他覺得非常痛心。

民進黨發布新一波競選宣傳片「給台灣一封信」。記者黃義書／翻攝
民進黨發布新一波競選宣傳片「給台灣一封信」。記者黃義書／翻攝
分享

民進黨中央發布三支競選廣告「給台灣的一封信」，並諷刺「韓國瑜對不起高雄」。民進黨秘書長羅文嘉表示，影片上網後網友可參與寫信，同時也會收到民進黨寫給民眾的信，目的是想透過這個影片，呈現目前台灣、未來台灣的想像與期待。

【相關閱讀】


‧ 選戰聲量大對決！總統候選人「最新當選率」在這
‧ 立委參選「她」網路聲量衝第一 擠下蔣萬安吳怡農雙帥
‧ 今天又要去哪兒？直播即時掌握候選人動態！

2020選舉韓國瑜張善政蔡英文羅文嘉林靜儀性別歧視新住民國民黨

延伸閱讀

鄧惠文：張善政性別歧視 籲選民用選票抵制

影／張善政批蔡英文沒小孩 柯文哲：輪到他也被...

張善政指蔡總統沒生小孩不懂父母心 綠營促道歉

批張善政談賭盤 卓榮泰上政論節目也聊到「50...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

張善政指賭盤勝負5％ 綠嗆違法

2019-12-13 00:41

觀察站／互扯賭盤 凸顯藍綠大亂鬥

2019-12-13 00:44

發「雞排文」涉賄選？ 法務部：轉檢方蒐證認定

2019-12-13 00:51

李佳芬：民調推估蔡選票 是笑話

2019-12-13 00:48

謝龍介改雞排祭品文 韓沒贏到90萬票就捐30萬元

2019-12-13 00:36

公視取得宋、韓、蔡辯論同意書

2019-12-13 00:02

防去年亂象重演 中選會5招應變

2019-12-12 23:47

韓國瑜：高雄人為何要說對不起 是民進黨對不起高雄

2019-12-12 23:42

澎湖拜票 宋楚瑜：選上每月至少來視察一次

2019-12-12 23:15

慈惠堂挺蔡英文 張善政趕場輔選

2019-12-12 23:06

韓國瑜：芒果乾吃完了 難民法怎麼還不上桌？

2019-12-12 22:39

回應張善政 蔡英文：希望最後30天不要充斥歧視和謊言

2019-12-12 22:09

【即時短評】扯賭盤、賭雞排 拚勝選走偏鋒？

2019-12-12 22:08

韓國瑜：如果要學岳飛 我就在背上刻「我愛主權」

2019-12-12 22:07

韓挺難民法 時力批：選情危急才來假好心

2019-12-12 21:57

影／張善政批蔡英文沒小孩 柯文哲：輪到他也被別人善後

2019-12-12 21:47

影／雲林傾聽之旅 韓國瑜：18年前空氣吸起來是甜的

2019-12-12 18:06

批張善政談賭盤 卓榮泰上政論節目也聊到「50、70」

2019-12-12 17:54

張善政與醫療界談科技 提長照保險政策

2019-12-12 17:08

韓國瑜拜財神談經濟 預言台灣經濟明年會更慘

2019-12-12 17:00

韓國瑜籲外地人勿參加罷韓遊行 陳其邁：不必怕東怕西

2019-12-12 16:44

出席全國挺小英後援會 蔡英文：發展是四小龍第一

2019-12-12 16:33

南下雲林站台 韓國瑜：推農產外銷至少達30%

2019-12-12 16:24

影／韓國瑜：人民同意安全無虞 當總統一定重啟核四

2019-12-12 15:50

影／蔡韓賭盤PK說 卓榮泰：張善政要心存善念做點善事

2019-12-12 15:48

影／張善政說「韓和蔡民調差距5%內」 下午再談僅回三字

2019-12-12 15:33

影／藍綠賭盤進入PK？ 綠委：張善政企圖用賭盤救選情

2019-12-12 15:30

北港朝天宮董座神隱 韓國瑜：董事長有事先離開

2019-12-12 15:24

影／爆2千6「人情職位」啃食財政！李四川挺韓原因曝光

2019-12-12 15:19

張善政談賭盤 民進黨團：用賭盤救選情 恐已觸法！

2019-12-12 15:19

影／外配健保爭議 張善政：蔡英文沒生過孩子不懂父母的心

2019-12-12 14:55

辯論規劃只有1、2張紙？ TVBS發聲明抗議：勿混淆視聽

2019-12-12 14:41

冷眼集／黨政軍重返媒體 民進黨毫不避嫌

2019-12-12 14:24

總統辯論誰來辦 韓蔡陣營交鋒

2019-12-12 14:22

選戰3關鍵因素 韓國瑜陣營：總統大選勝負30萬票

2019-12-12 14:14

民調／扣除「反串韓粉」 蔡42.9%勝韓28.1%差距續擴大

2019-12-12 14:12

李佳芬：以民調估蔡英文選票 是笑話

2019-12-12 14:11

韓國瑜陣營：勝負30萬票

2019-12-12 14:11

台商回台投票多 盼海基會協調機票

2019-12-12 14:10
看更多

熱門文章

專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥

2019-12-12 08:11

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

2019-12-12 05:38

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02

民調／25.9%支持者大選三張票全投綠 全投藍不到2成

2019-12-12 14:04

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格

2019-12-12 09:49

影／爆2千6「人情職位」啃食財政！李四川挺韓原因曝光

2019-12-12 15:19

柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定

2019-12-12 07:45

柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫

2019-12-12 19:36

影／外配健保爭議 張善政：蔡英文沒生過孩子不懂父母的心

2019-12-12 14:55

沈富雄不批判蔡英文？ 他整理5點非常不喜歡她的理由

2019-12-12 12:40

謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像

2019-12-12 08:00

【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署

2019-12-12 11:16

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

謝龍介：台南立委上1席 韓國瑜當選機率逾8成

2019-12-12 12:57

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

【重磅快評】謝長廷累了 但外交官更累而且心寒

2019-12-12 14:49

【即時短評】三立辦辯論 四年前可以，現在不行！

2019-12-12 13:22

【重磅快評】王定宇有魔咒？國民黨太缺「謝龍介」了

2019-12-12 16:24

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行確定

2019-12-12 17:52

民調／扣除「反串韓粉」 蔡42.9%勝韓28.1%差距續擴大

2019-12-12 14:12

謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言

2019-12-12 08:49

楊蕙如迄今神隱 國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動

2019-12-12 17:15

別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定

2019-12-12 15:54

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」 知情人士：楊沒出國啦

2019-12-12 18:50

卜睿哲談台選：若韓國瑜勝選 需務實看待中國挑戰

2019-12-12 07:49

影／F-16投放雷射導引炸彈燬靶艦 莒光園地軍武片火光滿格

2019-12-12 20:43

張善政：不後悔與韓搭檔 蔡英文做了多少壞事

2019-12-12 08:48

張花冠吳芳銘政治拍檔 嘉義縣立委選戰分道揚鑣打對台

2019-12-12 16:31

防去年「邊開票、邊投票」事件重演 中選會出5招

2019-12-12 12:22

影／拆反同婚布條延燒 蔡易餘向社會大眾道歉並提告

2019-12-12 12:30

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

2019-12-12 09:00

韓國瑜：高雄人為何要說對不起 是民進黨對不起高雄

2019-12-12 23:42

韓國瑜明天飛金門造勢 行程搶先曝光

2019-12-12 12:48

農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國家財政

2019-12-12 13:56

影／張善政批蔡英文沒小孩 柯文哲：輪到他也被別人善後

2019-12-12 21:47

韓國瑜：芒果乾吃完了 難民法怎麼還不上桌？

2019-12-12 22:39

被指助楊蕙如辦WTA 管碧玲：針對網球賽，不是針對人

2019-12-12 11:40

台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計

2019-12-12 12:02

選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了

2019-12-12 11:53

影／看李佳芬談4感：焦慮、認同、無悔、光榮

2019-12-12 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top