誰才懂父母心？張善政、蔡英文空戰駁火

總統大選倒數，藍綠火花四射。國民黨副總統候選人張善政昨天指出，新住民來台未滿半年無法納健保，蔡政府雖有產檢補助，但父母擔心產檢若有狀況，沒有健保無法進行後續醫療照顧，「蔡英文總統沒結婚不是罪過，但她沒生過孩子，不懂父母的心」。

蔡總統昨晚透過臉書駁斥張善政，她全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀張當行政院長時，為孩子們做了什麼？「我是女性，我未婚，我沒有小孩，這些身分常被拿來借題發揮」，她總是加倍努力證明自己，但女性不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。台灣在進步，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，都不會減損想為下一代做事的心。

婦產科醫師出身的民進黨立委林靜儀也在臉書抨擊張善政是性別歧視，未婚未生的女人每次選舉都要給這些男性蹧蹋；她說，根據健保法第九條，台灣出生的新生嬰兒，都是健保對象，張用錯誤訊息操弄族群對立，「我們子宮沒在用，腦袋倒是使得比你們好」。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營昨也批蔡政府能源政策錯誤，核四退休廠長王伯輝說，蔡總統當行政院副院長時，曾到核四廠了解狀況，蔡當時說，「我冒著政治風險，你們要好好做」；蔡回去後許多部會來過，需要的砂石、外籍勞工、工程師都到位。當時他很佩服蔡英文，但蔡換了位置好像換腦袋，他覺得非常痛心。

民進黨發布新一波競選宣傳片「給台灣一封信」。記者黃義書／翻攝 分享 facebook

民進黨中央發布三支競選廣告「給台灣的一封信」，並諷刺「韓國瑜對不起高雄」。民進黨秘書長羅文嘉表示，影片上網後網友可參與寫信，同時也會收到民進黨寫給民眾的信，目的是想透過這個影片，呈現目前台灣、未來台灣的想像與期待。