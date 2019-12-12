總統大選不見文化政策？ 學會：台灣文化政策改革恐將終結

2020總統大選倒數不到30天，民間團體臺灣文化政策研究學會今日發布聲明，總統大選至今，竟未見執政黨與在野黨任何建設性的文化政策辯論，並提醒政治人物，若再提不出令民間期待的文化政策，近年所累積的文化能量恐將消失殆盡。

學會聲明指出，自2016-2017年全國文化會議、2018年全國文資會議、2019年全國博物館會議、全國社造會議、2018文化政策白皮書發布，以及空總臺灣當代文化實驗場成立，衛武營國家藝術中心啟用，到2019年《文化基本法》的三讀通過與文化內容策進院揭牌，與國家文化預算的逐年提升，他們肯定台灣文化政策在過去四年所取得的階段性進展，卻也對至今現存的結構性問題感到憂心。

學會表示，這些結構性問題包括：國家文化治理體制有待改革，地方創生、地方文創產業與地方連結不足，文化經濟治理拼圖破碎、欠缺永續財源與回饋機制，藝術文化工作者生活與創作環境困頓，文化資產管理產業鏈的形成條件與就業市場連結薄弱，以及文化平權及兩岸、國際文化交流推展策略不清等。

在國家文化治理體制上，學會認為文化部組織再造與人力、預算資源分配的合理性欠缺共識，未進行文化影響分析，文化治理體制的網絡介面連結仍然貧弱。此外，學會更直指地方文化發展會議落實狀況不佳，且未能系統性地納入未來文化發展規劃。

在地方創生與地方連結部分，學會警告，一旦政府及從業人員對地方性辨認不足，未事先盤點地方資源或法規適用性，亦未提供公眾參與機制以建立地方共識，即投入文創等工作，地方創生恐將加速喪失地方獨特性。而地方文資保存、社造政策、地方創生、博物館、圖書館、藝文場館與文創園區更需要系統性串聯。

而在文化與經濟面向上，學會表示，藝文補助與政策性投資區隔不明，同時盤點現階段的文創產業創新條例也有所不足，難以吸引國際投資。同時，文創產業人力資源也面臨失調困境，缺乏經理型的人才。學會建議國發基金投資不該忽略有形藝術資產，且應建立明確獲利回饋機制，也才能回流藝文創作端、文資保存及促進公廣媒體發展。

至於爭議不斷的勞動與保障上，學會表示藝術文化工作的勞動條件依舊困頓，除藝術工作者的身份與勞動契約的關係如何認定外，公會自律與社會安全體系仍有待建立。聲明中亦指出，藝術行政與管理的專業與價值長年來更被嚴重低估，導致藝術文化勞動條件日益惡化。

國人高度關注的文化資產議題，學會則建議，一旦文化資產成為法定文資後，便需正視到永續管理的維護課題。因此，法令制度、產權歸屬與經費來源等限制都有待突破。此外，學會遺憾地表示，儘管《文化基本法》已三讀通過並公告實施，但文化影響評估卻不適用於開發行為，等同未來在搶救文資上，少了一項法源依據與政策工具。

最後在文化平權與國際文化交流策略上，學會認為，政府在國際文化組織的參與上應更為積極，而目前我國在國際文化政策議題與趨勢的掌握與接軌明顯不足，呼籲應建立具綜整國際文化政策能力之智庫。

至於國民黨總統候選人韓國瑜所提文化政見，學會強調，國家文化政策應回歸文化民主，尊重多樣與平權，人民自主選擇，並落實人民參與文化治理的常態性機制。文化政策論述應回歸文化主體性，允許多元族群與文化史觀（包涵台灣，中華，亞洲，世界文化並存），排除各種政治黨派、統獨意識形態、文化階級分化，干預文化藝術創作自由，以及文化資源分配。

聲明中，學會再次呼籲，國家領導人應該提出明確的文化願景，並以文化總統的高度與魄力，突破過去行政院、文化部難以突破的等制度性框架。引領國家邁向更週延、妥善的文化治理，使臺灣文化政策得以在種種結構性的困境中重生。

學會將於27日舉行「 2020總統大選：臺灣文化政策的終結？或重生？」公共論壇，針對上述台灣文化政策提出具體政策訴求。

活動資訊

主題：2020總統大選：台灣文化政策的終結？或重生？地點：華山文創園區拱廳時間：12/27（五）19:00 - 22:00 線上報名入場活動網址：https://www.accupass.com/event/1912091704279994054980