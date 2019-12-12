韓國瑜推翻民調扮演「調皮者」 鄧惠文：格局上會使人不安

鄧惠文指出韓國瑜呼應民調的行為，在總統的格局上會使人不安，也表現得不夠穩重、大氣。聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜在各家民調上仍落後總統蔡英文，他在前陣子向韓粉喊話，先後表示要支持者「拒答民調」和「唯一支持蔡英文」，而這也使外界霧裡看花，對此綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文則在政論節目分析，表示韓國瑜的這個行為是「調皮搗蛋者」的形象，在總統的格局上會使人不安，也表現得不夠穩重、大氣。

鄧惠文10日在政論節目「年代向錢看」分析韓國瑜和韓粉的心理狀態，她表示任何的競爭都有2種方式，一種是將自己墊高，另一種則是將對方踩低，而目前的選戰中雙方都有互相把對方踩低的動作，但選民仍然感到失望，鄧惠文表示除了國家機器說抹黑之外，並沒有看到韓國瑜往上爬的動機在哪，另外像是民調問題，韓國瑜因為民調掉低，便恥笑民調存在的必要性或搗亂的行為，都顯示他是一個「調皮搗蛋者」。

鄧惠文說「就是說他是一個調皮搗蛋者的形象，噢你們現在都看著民調做事，大家操作風向所以我就來翻盤，這個格局呢，用在一個小組織或在什麼彼得潘那種故事裡面比較適合這種角色，用在總統的格局上會讓人家不安心。」而鄧惠文認為這樣的行為會讓人覺得韓不夠穩重、大氣。

另外，她也指出韓粉之所以會表現出支持是因為本身有失勢的挫折，她說「可能以為我應該承繼某一種榮耀，可是這個榮耀竟然在我不能想像的地方被取代了，本來跟我不一樣的人取代，所以他們就會被這樣子的人所帶動，然後不考慮內涵、深度，以及智慧能力的問題。」