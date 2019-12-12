專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

李佳芬接受世界日報專訪時表示，她相信韓國瑜會打贏選戰。(記者呂賢修／攝影) 分享 facebook 正在紐約訪問的國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬，11日參訪世界日報；她在接受專訪時表示，此行訪美感到僑胞對於中華民國未來是否能存在，有很深的焦慮感，但她仍相信韓國瑜會打贏選戰，同時對於目前韓國瑜民調落後的情形，她則說，「以民調數字來推估選票是一個笑話」。

李佳芬11日上午接受世界日報專訪時，對比今年4月韓國瑜參選高雄市長時訪問波士頓的情形，直言有感兩次僑胞心情大不同；「上次大家很開心，這次僑胞有很深的焦慮感」。

此次的中華民國總統大選被定調為「中華民國保衛戰」，李佳芬說，由於國內報導一面倒，讓僑胞感到憂心及焦慮，擔心未來中華民國是否能存在。

隨著進入選戰倒數，根據各家民調結果，韓國瑜的民調數字也以兩位數的百分比輸給現任總統蔡英文；李佳芬分析，現在的民調中有將近30%民眾不表態，十分詭異；上屆選舉蔡英文以將近690萬得票數當選，但在民進黨執政三年期間台灣經濟下滑這麼厲害，她的得票反而會比上屆多嗎？這不是把老百姓當傻瓜？

李佳芬說，以目前的民調數字去推估蔡英文的選票，這就變成一個笑話。若以每個百分點折合15萬票推估，現在有民調說她贏30個百分點，這樣她能贏韓國瑜450萬票。數據一拿出來，大家想一想，就覺得好笑。「如果已經像這樣遙遙領先，民進黨還需要下猛藥去打(韓國瑜)嗎？所以我們喊出乾脆請支持者拒絕表態，(蔡英文)民調支持度到50%以上，讓你(民進黨)開心就好」。

李佳芬(右二)參訪世報，互動熱烈。右一為世報副董事長李厚維。(記者呂賢修／攝影) 分享 facebook

李佳芬(左一)接受世界日報記者顏嘉瑩(左二)專訪。左三為世界日報內容長張宗智。記者呂賢修／攝影 分享 facebook

李佳芬在致詞時回憶任職媒體的經歷。記者呂賢修／攝影 分享 facebook