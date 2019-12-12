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三箭助青農 張善政批綠：老嗆抗中保台沒意義

2019-12-12 00:20聯合報 記者黃寅趙容萱／台中報導

國民黨副總統候選人張善政昨天到台中舉辦農政座談，除分享過去種水果失敗經驗，還端出三大政策，強調政府制定政策要到位，才能真正幫助到農民，一直嗆對岸「抗中保台」沒有實質意義。

他說，他是如假包換的農民，曾因香蕉被颱風吹倒，拍了照也想去申請每公頃三萬元補助，韓國瑜和他是三組正副總統候選人中最深知農民辛苦、最接地氣的組合。

國民黨副總統候選人張善政表示，民進黨一直嗆「抗中保台」沒有實質的意義。記者黃寅／...
國民黨副總統候選人張善政表示，民進黨一直嗆「抗中保台」沒有實質的意義。記者黃寅／攝影
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張善政提出三項農業政策，一是鼓勵年輕人願意從事農業，政府想辦法讓老農把地租給有心耕作的年輕人，租金可養老。其次是經由城鄉規畫，重新打造農村環境，例如農地違章工廠問題，就是城鄉規畫考量不足，一定要解決。第三是農業應有科技含量，例如用大數據分析如何施肥、和掌握天候改變等。

張善政表示，很多農民反映農業缺工，一例一休不適合農業，必須要修，農村外勞也要放寬，還有農民產銷失衡，一定要有方法來解決。對於農村勞力不足情形，他承諾當選後會放寬並具彈性。

他說，爭取年輕票有很多層面，農業這一塊就是要讓年輕人感覺農業值得投入，另外有的年輕人喜歡玩網路、電腦，那就針對數位創意給空間，一直嗆「抗中保台」對年輕人沒有實質意義；真正有實質意義的是要顧到年輕人的事業發展。

2020選舉農民張善政韓國瑜一例一休

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