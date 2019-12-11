趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

資深媒體人趙少康在網路談話節目被問支持韓國瑜市長選總統嗎？他直言「會把票投給韓國瑜，不會投蔡英文」。圖／取自《Yahoo》網路談話節目《鄉民來衝康》 分享 facebook

「沒有你操盤，選舉打不下去」，曾被郭台銘徵求擔任競選總幹事「軍師」一職的資深媒體人趙少康，在網路談話節目被問支持韓國瑜市長選總統嗎？他直言「會把票投給韓國瑜，不會投蔡英文」，並分析民調認為韓國瑜要贏的前提是「多爭取知識藍、經濟藍的認同」。

趙少康昨（10）日在《Yahoo》網路談話節目《鄉民來衝康》指出，民調可以不用做了，因為韓國瑜把它毀了，連賭盤也弄垮了，完全沒有參考價值，目前媒體民調韓國瑜支持度掉了9％，但是韓粉沒有全然按照呼籲行動，而是改回答「不表態」，若時間拉長民調差距會越來越大。

「光看韓國瑜在造勢的那種熱力，對照前總統馬英九進退場，那對比下來還是有差」，趙少康分析，馬英九進退場民眾都歡呼，致詞時大家卻沒興趣想聽，而韓國瑜講歇後語現場很興奮，且沒有因為民調低而降低熱度。不過韓國瑜可能會被造勢場萬民擁戴的感覺沖昏頭，他建議爭取更多的中間選民來幫助選情，別只守著韓粉。

趙少康認為，韓國瑜摧毀民調是一個險招，為了守住「海外大陸台商」和「美加等僑胞」這兩大海外族群明年回台投票。還有一個現象很奇特，就是韓國瑜一直被罵，蔡英文卻好像沒人罵，執政黨做成這樣應該被罵，韓陣營也很少去罵，這跟先前一般選舉很不一樣，呼籲韓營要更大力道反擊對手，國民黨也要投入資源幫忙強化論述，方能爭取到更多人支持國民黨。

網友們紛紛回應，「不是不聽韓市長指示，而是要說支持蔡根本說不出口」、「趙少康登高一呼，看來韓國瑜穩了」，也有人推測「國民黨不管推誰你本來就會投了」。