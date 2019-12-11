親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

2019-12-11 22:07聯合新聞網 綜合報導

資深媒體人趙少康在網路談話節目被問支持韓國瑜市長選總統嗎？他直言「會把票投給韓國...
資深媒體人趙少康在網路談話節目被問支持韓國瑜市長選總統嗎？他直言「會把票投給韓國瑜，不會投蔡英文」。圖／取自《Yahoo》網路談話節目《鄉民來衝康》
分享

「沒有你操盤，選舉打不下去」，曾被郭台銘徵求擔任競選總幹事「軍師」一職的資深媒體人趙少康，在網路談話節目被問支持韓國瑜市長選總統嗎？他直言「會把票投給韓國瑜，不會投蔡英文」，並分析民調認為韓國瑜要贏的前提是「多爭取知識藍、經濟藍的認同」。

趙少康昨（10）日在《Yahoo》網路談話節目《鄉民來衝康》指出，民調可以不用做了，因為韓國瑜把它毀了，連賭盤也弄垮了，完全沒有參考價值，目前媒體民調韓國瑜支持度掉了9％，但是韓粉沒有全然按照呼籲行動，而是改回答「不表態」，若時間拉長民調差距會越來越大。

「光看韓國瑜在造勢的那種熱力，對照前總統馬英九進退場，那對比下來還是有差」，趙少康分析，馬英九進退場民眾都歡呼，致詞時大家卻沒興趣想聽，而韓國瑜講歇後語現場很興奮，且沒有因為民調低而降低熱度。不過韓國瑜可能會被造勢場萬民擁戴的感覺沖昏頭，他建議爭取更多的中間選民來幫助選情，別只守著韓粉。

趙少康認為，韓國瑜摧毀民調是一個險招，為了守住「海外大陸台商」和「美加等僑胞」這兩大海外族群明年回台投票。還有一個現象很奇特，就是韓國瑜一直被罵，蔡英文卻好像沒人罵，執政黨做成這樣應該被罵，韓陣營也很少去罵，這跟先前一般選舉很不一樣，呼籲韓營要更大力道反擊對手，國民黨也要投入資源幫忙強化論述，方能爭取到更多人支持國民黨。

網友們紛紛回應，「不是不聽韓市長指示，而是要說支持蔡根本說不出口」、「趙少康登高一呼，看來韓國瑜穩了」，也有人推測「國民黨不管推誰你本來就會投了」。

2020選舉韓國瑜民調趙少康國民黨韓粉

延伸閱讀

韓冰為何不出來輔選？ 韓國瑜爆料她被抹黑懷孕

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

影／與青年有約！張善政：大家都說韓國瑜是草包...

相關新聞

【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密

2019-12-11 22:15

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

藍批有線電視不能辦辯論？正副總統選罷法有玄機

2019-12-11 19:58

選舉症候群 韓國瑜鐵粉聊選舉就怕父女不同心

2019-12-11 19:11

政府要會賺錢 張善政：加稅再發錢「誰不會？」

2019-12-11 20:48

影／與青年有約！張善政：大家都說韓國瑜是草包 但我不覺得

2019-12-11 20:27

輔選吸引粉絲大排長龍 賴清德：要讓蔡英文更有力量

2019-12-11 20:16

賣菜郎農夫張善政：產銷失衡農民心裡淌血 我們有聽到

2019-12-11 19:47

柯文哲暗示侯友宜可選總統 侯友宜：嘜相害

2019-12-11 18:35

民進黨駁斥韓國瑜 2020是民主與親中勢力的戰爭

2019-12-11 18:33

韓國瑜不許外縣市民眾參加罷韓遊行 基進：他不是主角

2019-12-11 18:23

韓國瑜搶先提勞動政策 勞長：總統政策逐步落實中

2019-12-11 18:19

韓辦嗆閉嘴 黃國昌怒回：只准自己唬爛不准別人講真話

2019-12-11 18:12

卓榮泰直指花生之亂 「地方政府應有積極作為」

2019-12-11 17:48

種南瓜、水果屢敗 張善政：政策要到位才能幫到農民

2019-12-11 17:46

林伯豐：八大工商團體 17日成立韓國瑜後援會

2019-12-11 17:41

柯文哲喊選2024 賴清德：扯太遠了

2019-12-11 17:24

影／為「飛行夾克」互嗆！綠營酸韓：選舉靠外套不會贏

2019-12-11 17:04

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

影／1221挺韓大遊行 韓國瑜親自上陣說明

2019-12-11 16:43

柯表態選2024 宋楚瑜：追求4年後不如先紮根基礎

2019-12-11 16:36

影／再控韓岳父施壓 韓辦怒：黃國昌不過是民進黨打手！

2019-12-11 16:16

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

【重磅快評】首位表態參選2024 柯文哲打什麼算盤？

2019-12-11 15:58

盼特定媒體舉行辯論？ 蔡陣營反擊：羅智強應適可而止

2019-12-11 15:55

輔選馬不停蹄 賴清德再批對手羅明才「只想自己」

2019-12-11 15:35

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

藍營施暴警員不道歉 賴清德：公務員不該淪為選舉工具

2019-12-11 15:28

中部藍營大團結！盧秀燕王惠美 出任韓競總主委

2019-12-11 15:28

黨中央沒給錢打選戰 韓國瑜：這是乞丐與王子的戰爭

2019-12-11 15:08

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

爭取年輕選票 張善政：不是嗆對岸「抗中保台」

2019-12-11 14:48

韓國瑜台中競總射年輕帥哥穿雲箭 29日辦50萬人造勢

2019-12-11 14:46

羅智強秀三電視台辯論委託書 要小英拿出總統格調簽字

2019-12-11 14:34

【新聞辭典】狼人殺團康遊戲 歷久不衰

2019-12-11 14:33

勞資齊挺韓國瑜 12月17日成立後援會

2019-12-11 14:29

決戰D-Day！ 朱隊長帶頭 藍吹反攻號

2019-12-11 14:25

大選倒數31天 綠空陸並重 螞蟻雄兵催票

2019-12-11 14:23

蔡再撒紅包 規畫農漁民領月退

2019-12-11 14:20
看更多

熱門文章

反滲透法直球對決…馬英九連3問 綠官員閃躲

2019-12-10 23:52

卡神案燒到外交部 前外交官嘆：從未看過這般肅殺景像

2019-12-11 07:37

賴清德：蔡英文規畫 農漁民比照軍公教月領退休金

2019-12-11 09:58

這政見超有感！國道龜速車惹人怨 超車道限速160公里

2019-12-11 12:59

不是怕韓國瑜！ 蔡英文不愛辯論 是因讀稿機依賴症？

2019-12-11 08:00

批蔡英文不務正業 孫大千：中華民國還有總統嗎？

2019-12-11 08:28

考試院被瘦身…考試委員提「口譯哥」嗆老柯

2019-12-10 23:57

陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

2019-12-11 20:48

拒赴立院報告？ 謝長廷批張善政、歐鴻鍊造謠

2019-12-11 08:12

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

王淺秋：政務官沒有考績獎金 我被白罵很多天

2019-12-11 11:14

仿喜帖文宣貼蔡易餘與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

2019-12-11 14:09

曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了

2019-12-11 18:33

網路大數據 蔡英文預估得票數44.5％領先韓國瑜

2019-12-11 14:11

新聞眼／執政者變受害者 一場栽贓大戲？

2019-12-11 00:06

謝長廷說從未拒絕到國會報告 藍委把決議時間調出來了

2019-12-11 12:07

綠黨民調／蔡英文領先韓國瑜29.2％ 近5成怕韓當選

2019-12-11 10:28

沈富雄：韓國瑜的蓋牌效應 難掩節節破底

2019-12-11 12:14

蔡易餘宣傳車司機拆反同婚布條 國民黨團媽媽盟怒轟

2019-12-11 13:33

新聞眼／民進黨的「民主霸道」

2019-12-11 00:02

專家觀點／照這標準 郭台銘也是滲透來源？

2019-12-10 23:53

民進黨釋立委風向牌…綠民調超車？ 藍：海水退就知誰沒穿褲

2019-12-11 00:01

日學者：在野黨總統候選人恐遭暗殺 台南將擴大防衛圈

2019-12-11 11:36

考試院「被瘦身」 試委砍半任期改為4年

2019-12-10 23:57

雲林花生之亂 蔡視察驚問：紙廠倉庫 怎會用來堆花生

2019-12-11 00:16

高鐵南延再加快速公路 交通部估計投資千億在屏東

2019-12-11 15:38

陳玉珍「夾手事件」網路聲量衝第一 擠下蔣萬安吳怡農雙帥

2019-12-11 09:09

柯文哲首度公開表態 「2024沒有意外就會選」

2019-12-11 13:33

吳怡農民調、網路聲量皆上揚 蔣萬安選情告急？

2019-12-11 10:53

陸軍航特部黑鷹空中狙擊組 殲敵能量報你知 　

2019-12-11 10:50

大義滅親挨批傲慢、操作棄保？賴清德：沒棄不棄保問題

2019-12-11 12:42

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

靠你抓賄選！檢舉獎金一發2000萬 懂的人就有

2019-12-11 09:00

藍評估立委選情 雙北穩定、中部樂觀、南部落後

2019-12-11 00:05

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

老虎軍團挺宋…柯布局2024大選 郭粉憂心

2019-12-11 00:25

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

熱點風雲／郭董地盤 新北第10選區大亂鬥

2019-12-11 00:13

韓國瑜：禿子、燕子、漢子聯手打騙子

2019-12-11 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top