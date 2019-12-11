韓國瑜中市競總將成立 29日發動50萬人造勢

國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部將於13日舉行成立大會，競選辦公室今天召開記者會公布3名發言人，並宣布29日將發動50萬人在台中市造勢。

韓國瑜台中市競選總部還未正式成立，競選辦公室中午在台中市議會國民黨團辦公室召開記者會，由黨團書記長台中市議員張瀞分及執行長陳政顯主持，會中先公布台中競選總部3名發言人，分別由國民黨新生代市議員黃健豪、張彥彤、羅廷瑋等人擔任。

羅廷瑋指出，韓國瑜台中市競選總部將於13日下午5時30分在烏日區台中國際展覽館舉行成立大會，競總主任委員由台中市長盧秀燕出任，歷任台中縣長陳庚金、廖了以、黃仲生，以及前台中市長的林柏榕、胡志強等人出任榮譽主任委員。

羅廷瑋說，競總主任委員則是台中市議長張清照、總幹事台中市副議長顏莉敏、執行總幹事國民黨台中市黨部主委顏文正、顧問團總團長鎮瀾宮董事長顏清標、後援會總會長前台中市議長張清堂。

黃健豪指出，競選總部成立後，29日就要舉辦一場大型造勢活動，預計發動50萬人前來，地點在市政路、黎明路與龍富路五段的空地，面積約8公頃，容納50萬人綽綽有餘，屆時也會有國瑜夜市，至於活動時間與細節還待進一步研擬。