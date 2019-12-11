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獨派看好英德配 賴清德可任下屆總統

2019-12-11 13:51台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

人權律師李勝雄（右）指出，賴清德是下一任總統人選（左），而英德配是2020總統大...
人權律師李勝雄（右）指出，賴清德是下一任總統人選（左），而英德配是2020總統大選「最正常」的選項。（photo by 本報資料照片）
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「如果台灣人民的民主素養沒問題，明年大選就會由蔡英文賴清德的組合獲得勝利。」曾任台灣獨立建國聯盟副主席的人權律師李勝雄日前接受本報專訪時表示，賴清德的醫學背景具實務觀念，與蔡英文法律理論背景不同，是個以台灣為本體去思考的人，更是下一任總統人選。

李勝雄說，香港反送中事件對民進黨是一個很大的助力，讓台灣人民意識到自己有民主制度多幸福。他分析說，賴清德曾為醫生實務觀念深厚，與蔡英文法律及談判的理論背景不同，賴務實的態度定能做好輔佐總統的角色。

李也說，敢於表達台獨立場的賴清德，也將是帶領台灣走向法理獨立的最佳人選。李勝雄補充，民眾可以意見不同，但絕對要以台灣為本體去思考未來，「賴是下一任總統的人選，這點很明顯。」

至於立場不同者，賴清德也能放下身段與其合作，只要大家有以台灣為主體的共識，他都會欣然接受挑戰。」李勝雄認為，「只要有台灣是你的國家的共識」，其他的紛紛擾擾都只是民主國家會有的正常現象。

以下是問答全文：

問：賴清德在民進黨初選時與小英打對台敗陣，經過一段委屈、痛苦的沉澱後又同意出來搭配小英參選，請問您是否了解賴清德的心路歷程？

英德和解

李勝雄：人與人之間發生的衝突或仇恨都能化解，就像主耶穌能赦免我們的罪，能跟我們和解一樣，我們也要跟別人和解，賴清德這麼做是一種很好的表現，所以我們對賴要加以肯定。

問：民進黨主張台灣獨立的一派，一向非常支持賴清德，請問這些支持台灣獨立的朋友心中所期待的究竟是什麼？

李勝雄：一樣的問題，以前反對者認為小英一直沒有勇敢主張台灣獨立，覺得應該讓賴清德出線，賴清德則從帶頭的人，變成化解衝突的調停者，如今也帶領支持者投向小英，非常難得。台灣獨立的問題有兩個觀點，一個是已經獨立，一個是認為還沒獨立，要爭取法理上的獨立。

同名不同質

不可否認的，我們缺少的是法理上的獨立，這是大家的共識。這兩個路線有點不同，但其實目標一致。像是信耶穌也是一樣，有各教派，有的行浸禮、有的水禮，但大家中心都一致，希望台灣能成為新而獨立的國家，無論現在事實上是不是。都還要在爭取國際上的認同，進入聯合國成為名實相符的國家。

前幾天有一篇文章寫得相當好，中華民國在1949年，也就是中國共產黨成立中華人民共和國後，就已經不復存在了。到台灣的中華民國跟在1949年的中華民國已經是「同名不同人」，這個認知要有，你支持中華民國是跟以前的中華民國不一樣，當然以後有人要改得比較清楚也可以。

所以為什麼我們護照加上台灣兩個字，是中華民國台灣，那是在陳唐山當外交部長的時候，經過阿扁的努力，人家才能分清楚中華民國跟中華人民共和國的差異。

如果簡稱中國的話，只有中華人民共和國的PRC被承認，但中華民國就沒有，所以兩岸有什麼共識這個都是不通的，我們要知道中國已經跟中華民國不一樣，所以這種主張應該是成為台灣人民的共識才對。

問：您覺得獨派人士對賴清德副總統的期許是什麼？希望他在小英旁邊扮演副總統角色能夠為台灣爭取什麼？

賴為強勢獨派

李勝雄：第一，賴清德是比較強的獨派，與蔡英文性格一個比較硬，一比較軟的，且賴清德是下一任總統的人選。我們也別忘了肯定陳建仁的貢獻，他無黨無派，進入政治也沒有再爭取就引退，回去再當學者。

獨派雖然有不同，但還是可以一起，當然還有一些少數的獨派，例如成立「喜樂島聯盟」，我認為這是他們的自由，我們要尊重，尤其是我對國民黨、親民黨及新黨也都尊重他們不同的意見，但是要有共識，就是台灣是你的國家。如果台灣不是你的國家你選什麼總統、選什麼立法委員？

問：作為副總統當然他的角色功能是很有限，看總統交代他什麼，所以如果選上未來４年你們期望賴清德擔任輔佐的角色嗎？

賴是下一任總統人選

李勝雄：當然原則上是輔佐的角色，副總統就是備位，總統出國時由他代理。但是他們兩個一定要合作無間，總統有權利義務，副總統也有，責任要分清楚。也要看總統要給副總統什麼職務請他代行，因為兩者職務可以互補，憲法法律也都有規定雙方的職務。

問：請問您覺得小英總統及賴清德他們兩人各自的優點、特質是什麼？差別在哪裡？

李勝雄：他們各有優點，一個是經過法律訓練，一個擁有醫師專業，其實各行各業都有他的特別，所以相輔相成是非常好的。而且我們有女性總統，這是一個很大恩賜，當然她也有缺點，每個總統都有缺點。和蔡總統不同，賴清德則是窮苦家庭出身，我們很早就認識，我們一起參加禁食公投，他當時身體不太好，沒多久就被送走。

各擅勝場

問：他們兩個不同在哪裡？

李勝雄：第一個是蔡英文沒有地方選舉歷練，但是在學界、法律界有聲望，她也是談判高手，博士學歷絕對沒問題。最大不同是一個是女性，一個是男性，陰陽調和，一個女性的柔和一個男性的剛強，是非常好的搭配。

問：您對再過一個月的選情感到樂觀嗎？怎麼看選舉？

李勝雄：只要是正常，正常的結果出來，就是人民投票不受利誘、媒體影響，就沒問題。這要看人民智慧，如果都是已經有民主政治的信念，而且這次香港事件對投票有相當的助力。

因為我們自己人不曉得台灣有多民主、多幸福，比較香港後就很明顯，香港是中國一部分，頂多只能爭取自治區。台灣要警惕，要保住自己的主權地位，人民之間有不同意見沒有關係，但是真的要相愛相諒才行。

【更多精采內容，詳見

2020選舉賴清德蔡英文台獨

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