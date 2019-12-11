【新聞辭典】狼人殺團康遊戲 歷久不衰

《狼人殺》是一款從十幾年前就流行的團康遊戲，後來因為桌上遊戲風行而式微。但《狼人殺》近年又再火紅，它的魅力在資訊不充分的條件下，遊戲者要揪出狼人是誰。近日國民黨版《狼人殺》把總統蔡英文比喻為遊戲中的「女巫」，韓國瑜比喻為「預言者」而引發話題。

在遊戲開始時，主持人會喊出：「天黑請閉眼，狼人睜開眼睛（確認彼此身份）。」【狼人】在遊戲中要假扮村民，由於他們已經知道彼此是誰，當主持人喊出天亮請睜開眼睛後，他們的工作就是大搞分化破壞，構陷、誘導大家將【平民】誤當成狼人處決，處決採用投票多數決，被處死的不論是平民或狼人，就離開遊戲。

為了增添遊戲趣味性，除了分成狼人跟平民兩大陣營外，有時會加入特殊能力角色，像【女巫】（國民黨版比喻為蔡英文），擁有毒藥跟解藥，可以適時選擇救人或殺人，可說是極有能力的角色，跟蔡英文的總統職位非常匹配。國民黨用此期勉執政者一念興邦、一念喪邦，蓋括了過去幾年民眾對民進黨二度執政的失望。

《狼人殺》【預言家】（喻國民黨總統參選人韓國瑜）的能力可猜測誰是好人、誰是壞人。（photo by 國民黨）

此外還有【預言家】（喻韓國瑜），能力可猜測誰是好人、誰是壞人，讚許國民黨總統參選人韓國瑜有知人善任、明辨是非的眼光。此外還有【獵人】（喻賴清德），被殺死時能順便帶走另外1人，有玉石俱焚的能力，暗喻賴清德一念之間能影響選情。【騎士】（喻張善政）可揪出狼人，張善政靠國政內涵守護平民百姓。

紙牌本身只是政治論述的延伸，但如果能善用遊戲打入年輕族群，甚至成功發酵引起話題討論，可能成為國民黨在總統大選中的一著好棋。

《狼人殺》【狼人】民進黨能源主張：刻意忽略百萬公投結果，執意爭取反核選票。（photo by 國民黨）

《狼人殺》【平民】國民黨教育主張：下一代不必受執政黨的文化革命。（photo by 國民黨）

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