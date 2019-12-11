韓國瑜：禿子、燕子、漢子聯手打騙子

國民黨總統候選人韓國瑜（右二）與新北市長侯友宜（中）合體造勢。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜不斷逼問要蔡英文總統請假選舉，他諷刺說，蔡總統稱只用空檔跑行程，「妳知道空檔占總行程的四成嗎？」蔡總統昨駁斥，不知道韓國瑜是怎麼計算，但總統的工作是廿四小時，即便跑選舉行程，她還是掌握國內外情勢，有時也必須下指令做決策。

台視新聞昨晚播出韓國瑜專訪，韓也表示，這場選戰定調是中華民國生死保衛戰，關鍵時刻黨內團結感一定會出來，「這次會看到禿子、燕子、漢子合起來打騙子」，讓蔡英文總統下台。

對於當選總統是否與中國大陸主席習近平見面？韓國瑜說，必須要得到朝野共識、立法院的同意；對於簽署兩岸和平協議，前提是中國大陸必須放棄武力犯台，中共沒放棄武統，對台灣人心理壓力很大。韓國瑜也批評，蔡英文口口聲聲支持香港，卻把香港當換取選票工具。

韓辦也質疑，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁違反行政中立，沒請假卻利用公務時間跑選舉行程，拿人民納稅錢打選戰，「現在是選總統不是選爐主」。