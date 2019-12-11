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老虎軍團挺宋…柯布局2024大選 郭粉憂心

2019-12-11 00:25聯合報 記者鄭媁、邱瓊玉／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）與副總統候選人余湘（前左）競選總部昨天正式開張。記...
親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）與副總統候選人余湘（前左）競選總部昨天正式開張。記者葉信菉／攝影
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台灣民眾黨發起人蔡壁如昨天受訪時證實，台北市長柯文哲應該會選二○二四年總統，引發郭粉「關心」。力挺鴻海創辦人郭台銘的老虎軍團幹部，昨天特地出席親民黨總統候選人宋楚瑜競總成立大會表達支持；老虎軍團幹部表示，柯文哲正在布局二○二四，郭粉擔心若只讓民眾黨通過百分之五門檻，柯文哲日後翻臉，郭台銘在二○二四年恐無參選總統的門票。

記者詢問，親民黨不分區立委充滿郭台銘人馬，是否擔心未來親民黨變成「台銘黨」？宋楚瑜說，親民黨園地是公開的，就像台灣政治是每個人都有參與的權利。

宋楚瑜競選總部昨天開張，他說，當選將邀各政黨領袖到總統府共商國是，每年也會到立法院國情報告，他所任命的行政院長，一定要經過立法院同意，「台灣人民不要寒流、不要青菜講講」。

宋楚瑜此次抽籤號次為一號，他說，二○○○年他與副手張昭雄角逐總統大選，抽中一號，結果老天爺說，當年大家沒有一心一意，來了「三心二意」，所以台灣現在「二二六六」，這次大家要一心一意。

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