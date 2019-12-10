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庶民開講／菜金菜土 別讓我們再跟老天賭

2019-12-10 00:21聯合報 本報記者吳淑玲謝進盛魯永明陳雅玲

菜農張學仁說，政府補助都集中在少數人手中，大多數農民無法受惠。 記者陳雅玲／攝影
菜農張學仁說，政府補助都集中在少數人手中，大多數農民無法受惠。 記者陳雅玲／攝影
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總統大選搶攻農漁民選票，蔡政府重啟大補貼政策，除了撒錢補助，還將推動農民年金；韓國瑜傾聽之旅走訪農業縣市，感嘆「風調雨順大豐收，農漁民卻哭泣」；宋楚瑜則示警，氣候變遷對台灣農漁業的衝擊跟國土保安的問題，政府要好好因應。

大選的政治喧囂，隨著候選人及助選員吵嚷著進入了農業縣市，過往有文旦之亂、白玉苦瓜暴紅，現在「花生之亂」更成為立委選戰焦點。雲嘉南農業縣市，農業生產總數全台最高，但對看天吃飯的農漁民而言，「菜金菜土」卻是家常便飯。

雲林高麗菜農莊永勝頂著十二月強勁東北季風巡視高麗菜園。 記者陳雅玲／攝影
雲林高麗菜農莊永勝頂著十二月強勁東北季風巡視高麗菜園。 記者陳雅玲／攝影
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雲林沿海東北季風強勁，種高麗菜逾廿年的中年農民莊永勝頂著強風巡視菜園，八月過後乾旱至今，高麗菜蟲害嚴重，他已將部分菜園耕鋤，他搖頭說「農民永遠是最弱勢一環」，只能「跟老天爺賭一把」。

明年總統大選要投給誰？莊永勝忍不住懷念起宋楚瑜，他說「當年宋省長真的很照顧農民」。

種花生的「土伯」是民進黨黨工，家族世代務農，他說蔡英文總統這任成績「平平」，但一直很照顧農民，還要發給農民退休金。

種植花生、蒜頭的「土伯」是民進黨黨工。 記者陳雅玲／攝影
種植花生、蒜頭的「土伯」是民進黨黨工。 記者陳雅玲／攝影
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台南麻豆文旦中秋節前盛產，柚農每年都面臨銷售上壓力，「一定要打開外銷市場！」麻豆區安正里長李忠勝說。李忠勝是柚農也是農會果樹產銷班長，道出大多數文旦農心聲。

菜農張學仁是忠貞國民黨員，他不諱言支持韓國瑜，「相信韓國瑜比蔡英文更了解農民、勞工的需求」。

台南市虱目魚養殖年產值約十七億，居全台灣第一，當初大力推動虱目魚與大陸契作的學甲食品董事長王文宗指出，選舉到了，民進黨又提說要政府契作虱目魚，「又在『霸凌』這尾虱目魚了...」相關細部技術問題，如價格、契作魚體規模都未提出，漁民長期以來對政府已無啥寄望，只能「自求多福」。

農漁民為生計忙，趕在天黑前，「百大青農」嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩騎車載魚蝦飼料，到義竹鄉承租的魚塭餵養魚蝦。他是成功轉型的科技漁人，北漂多年，十年前帶老婆返鄉「養蝦築夢」，但是政府資源偏重農業，漁業相對少，面對遠洋、近海漁業資源逐漸枯竭，他感嘆「希望總統候選人重視養殖漁業。」

2020選舉農民韓國瑜漁民文旦宋楚瑜蔡英文高麗菜氣候變遷北漂

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