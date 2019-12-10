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抹黑核彈連發 韓國瑜：無招破有招

2019-12-10 00:11聯合報 記者劉宛琳／台北報導

面對抹黑，國民黨總統候選人韓國瑜昨上節目向民進黨嗆聲「我就等你！」 圖／聯合報系...
面對抹黑，國民黨總統候選人韓國瑜昨上節目向民進黨嗆聲「我就等你！」 圖／聯合報系資料照片
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國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政昨天接受ＴＶＢＳ「少康戰情室」節目專訪，被問到民進黨抹黑核彈連發，韓國瑜爆料連女兒韓冰都被抹黑「懷孕」，但完全不是事實，所以他這次選舉絕對不會讓女兒出來遭受這種「遍體鱗傷式的抹黑攻擊」；韓國瑜面對抹黑，笑說自己「無招破有招，一陽破九陰」，向民進黨嗆聲「我就等你！」

「民進黨的悲哀在於不抹黑不會選舉！」韓國瑜說，民進黨之所以攻擊他，是因為他的民心是領先的。現在除了假共諜、房產等核彈外，還有他小舅子離婚、小姨子買房子的事情也被爆料，這種家族爆料只有一個目的，就是要影響選舉。

主持人趙少康詢問對韓選情有幫助的韓冰為何今年不出來輔選？韓國瑜說，相關情治單位告訴他，只要韓冰一出來一定被抹黑，就像韓冰最近被抹黑懷孕，但她完全沒有懷孕，「女孩子每個月都會來，我怎麼會不知道她有沒有懷孕呢？」

韓國瑜表示，傷害他跟李佳芬就好，傷害他的孩子幹什麼？所以他叫韓冰待在家裡就好，不要出來。他不能讓一個才二十三歲的孩子遭受到這種無情的抹黑，這是任何父母都不忍心看到的，「我不能讓我女兒出來受到這種遍體鱗傷式的抹黑攻擊」。

此外，對於外界批評「夫人干政」，韓國瑜也澄清，「我當市長十個月，她一步都沒踏進來市府」，強調自己的個性不可能讓李佳芬影響他的政策跟人事。他也解釋，觀光局前局長高美蘭以及他的市長辦公室主任邱源寶都是他三十年交情的好友，並不是什麼夫人干政。

面對黑韓攻擊不斷，韓國瑜說，「被打黑成這樣，不是鋼鐵韓也不行」，自己有什麼辦法？當過行政院長的賴清德都曾經被蔡英文的網軍打到求她不要再打，台北市長柯文哲也說自己被打到受不了。

他也重申，這根本是劍橋分析的翻版。他奉勸民進黨，既然擁有國家資源更要愛惜羽毛，這是人民授權給你的，不要濫用、用納稅人的錢養網軍來攻擊對手，換取選票，這是傷害台灣民主，並呼籲台灣人一定要清醒，絕對不要讓任何邪惡的力量傷害民主制度。

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