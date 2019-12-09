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全台首創！2020選舉格鬥遊戲 就在聯合新聞網臉書Messenger

2019-12-09 11:47聯合新聞網 台北訊

圖片提供／聯合新聞網粉絲團
圖片提供／聯合新聞網粉絲團
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來吧！進入遊戲稱霸開山里

》開始戰鬥《

四年一度的總統大選將至，為了給關心選舉的朋友全新的體驗，udn.com 聯合新聞網粉絲團將總統大選與格鬥遊戲結合，在臉書訊息（Messenger）中打造了一款全新的遊戲 — 激鬥‧2020開山里天王爭霸

去年九合一選舉時，聯合新聞網粉絲團首創運用聊天機器人，給大家最全面、即時的選舉新聞和開票結果。今年為求創新，將「遊戲」搬到大家常用的社群媒體中，玩家可以選擇自己喜歡的候選人、帶上不同的幫手來角逐「開山里天王」的寶座。

遊戲的戰場設定成與大家切身相關的政治議題，而角色們曾經說過的話、允諾過的政見則變成可運用的招式，讓玩家在相關議題的決鬥中一較高下。值得一提的是遊戲中藏有許多小巧思，無論是除了三位候選人以外的神秘人、使出特定招式時的可愛畫面，還是公布勝敗的結果分享，都有著「彩蛋」等著玩家來發掘！

隨著社群媒體的發展，它日漸深入人們的生活，「使用社群」這件事也變得有更多可能性。誠如前文所提，這是粉絲團第二年在選舉中運用聊天機器人，而將聊天機器人打造成「選舉格鬥遊戲」也是台灣媒體史上頭一遭。以往大家對聊天機器人僅的印象多半是制式地傳遞資訊，而這次嘗試希望透過遊戲將人們對公眾事務的關注延伸到私領域，再從個人的社群媒體向外擴散，進而影響更多人。

「它是遊戲，卻也不只是遊戲。」使用者除了能擁有一次前所未見的遊戲體驗，更能在角逐勝利、享受樂趣的同時了解每個候選人的政見和立場，從而幫助自己決定選票的去向。幾個月前，國家警報誤發導致全台灣人都變成「開山里」的里民，現在2020總統大選要到了，就請大家拿起手機、電腦，前往聯合新聞網的臉書粉絲團。按下發送訊息，展開一場驚奇的開山里天王爭霸戰吧！

來吧！進入遊戲稱霸開山里

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2020選舉韓國瑜蔡英文宋楚瑜

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