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侯友宜挺韓：中央自己執政 新北會更好

2019-12-09 00:20聯合報 記者鄭媁／新北報導

藍營大團結，國民黨總統候選人韓國瑜（左二）與新北市長侯友宜（左三）終於同框造勢。...
藍營大團結，國民黨總統候選人韓國瑜（左二）與新北市長侯友宜（左三）終於同框造勢。記者黃義書／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜昨天出席新北競選總部成立大會，新北市長侯友宜也首度現身與韓國瑜同台，他致詞時呼籲大家要團結，中央若由自己執政，就能讓新北市更好。接下全國競選總部主委的朱立倫也強調，韓國瑜選情將愈來愈溫暖，撥雲見日、陽光普照。

暌違許久，「禿子、漢子」終於同框。侯友宜致詞時除了感謝新北市民，重申中央若由自己執政，新北市才會好；選舉剩下卅多天，國民黨一定要團結，「過去的事都不要管，團結的最大力量來自於苛責自己、感恩別人，才能愈走愈遠，」現在是國民黨有困境的時候，更要凝聚所有力量。

侯友宜表示，去年此刻他永遠記得，市民以最大的力量把他送進新北市當市長，他曾說過「你們都是我永遠的競選主任委員」因為天大、地大、人民最大，人民決定一切，決定他們要走什麼路。市民的所有寄託都在他的身上，但欠缺很大一塊在中央，國民黨目前只有兩席立委，再怎麼拚，表決永遠輸人，再怎麼討經費仍有限。

侯友宜直言，新北捷運一年花二百億，中央財政收支不劃分，欠新北九年共一千八百億，新北怎麼要有好建設？他們還是照拚，中央若有國民黨立委，中央若由自己執政，就能讓新北市更好。

曾經在新北執政八年的朱立倫，昨天接下主委同時，也以這場造勢作為主場，逐一介紹十二位新北市黨籍立委候選人出場，並要求支持者每一票都要去投，都要催出來，只有總統當選、立委過半，中華民國才可以重新站起來。他喊出讓十二位立委全壘打，他們當選就是朱立倫當選、就是侯友宜當選，就是新北市民當選。

晚間他更於臉書直播表示，初選以來的紛擾，造成藍軍力量不斷消減，希望大家放下小我，凝聚社會各界力量，爭取國民黨重返執政；他能做的有限，但會盡最大努力，讓朋友愈來愈多、敵人愈來愈少，「不要再爭什麼粉，大家都是中華民國粉」。

侯友宜也說，離選舉剩卅三天，他要拜託大家團結，更要凝聚所有力量，把士氣打出來，呼籲支持者要「拉票、催票、固票」，明年總統大選支持韓國瑜。

2020選舉

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