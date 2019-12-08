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推醫療觀光政見 韓國瑜：迅速國際化

2019-12-08 20:03台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

韓國瑜（中）強調醫療觀光與雙語教育，台灣要迅速國際化才能脫胎換骨。（photo ...
韓國瑜（中）強調醫療觀光與雙語教育，台灣要迅速國際化才能脫胎換骨。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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醫療觀光、雙語教育，國政配主打「國際牌」！國民黨總統、副總統候選人韓國瑜、張善政8日來到牙醫界後援會成立大會，張善政喊出：「百分之一千支持成立『牙醫政司』！」韓國瑜強調醫療觀光與雙語教育，送大學生及軍公教警出國培訓，台灣要迅速國際化才能脫胎換骨。

國民健康&醫療觀光

韓國瑜開場說了個笑話：自己跟看了幾十年的牙醫是好友，有天他說牙齒能看出人的命運，自己不信說那看看我的命如何？他回答說：「韓國瑜你是『勞碌命』（眾笑）。」

「我們大力推展『醫療觀光』。」韓國瑜說，牙醫將扮演非常重要的角色，現代人為了回春、打胎盤跑去烏克蘭，為癌症去美國、墨西哥，為減肥跑到巴西。台灣的醫生這麼優秀，為何觀光醫療沒有盡全力推動？澳門70萬人口，1年送1萬人去泰國健檢，韓說：「我跟澳門人說，能不能來高雄做健康檢查？」他們參訪團來了都大為驚豔。

韓國瑜說，台灣醫療服務非常細膩，態度非常友善，讓澳門人驚訝台灣健檢水準之高。一定要站在觀光客的角度思考：為什麼要選擇來台灣？包括軍事、宗教、美食觀光，當然也包括台灣獨霸全亞洲的醫療觀光，這項目實在太重要了。

國際化才能脫胎換骨

「明年RECP成立，東南亞15個國家全部關稅互惠！」韓國瑜說，明年兩岸ACFA合作架構到期，如果不續簽，台灣要何去何從？這是不得了的大事。不能只靠個人單打獨鬥出國講習，如果韓國瑜明年能當選，從9月開始小一就要雙語教育，由政府的力量吸引全世界最好的英文師資，培訓完成放到每個學校，讓偏鄉孩子有同等受教機會。

「大學、碩、博士生只要申請到國外的學校，政府就送你出國1年！」韓國瑜強調，估計這個費用在4~500億的規模，很多企業、社團會受感動而捐錢。45歲以下每年要送1%，約3,500位軍公教警出國培訓，國防部800、警政署600、消防署300、公務員1,000、老師1,000位，計畫若成功，隔年就送2%，韓說：「這樣台灣才能脫胎換骨！」

張善政：需要牙醫政司

「拿著『牙醫政司』的牌子，就表示我們答應，我們支持！（台下歡呼）」張善政說，為什麼這麼有信心講這句話？當初成立「心口司」就是個笑話，心口不合一，是因為衛福部的框架下只能有幾個司處，政府改組過度形式化，而忽略了實質需要。

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