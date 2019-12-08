幕後／侯友宜不接競總主委 沿用舊例非卡韓

新北市長侯友宜未接韓國瑜新北競總主委，引起關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大選迄今，各界關注新北市長侯友宜動態，但他始終不表態，讓有心人見縫插針，也招致韓粉不滿，甚至出征侯友宜臉書粉絲頁。事實上侯檯面下早就運籌帷幄、積極操盤輔選立委，近日也鬆口挺韓。親侯人士認為，侯友宜的政治布局一如警察辦案，一步步穩紮穩打，如今漢子和禿子將再度同框，支持者盼話題發酵，重現去年聲勢。

去年九合一選舉，侯友宜和韓國瑜、盧秀燕同框，造就「漢子、禿子和燕子」合體的盛況，吹響國民黨反攻號角；今年韓國瑜聲勢低迷，支持者都期待盛況再現，但侯韓卻一直不同框不合體，急煞藍營。

侯友宜很早前就曾私下對藍營人士表示「我會不支持國民黨的候選人嗎」？上月中為立委參選人李永萍站台鬆口表態支持韓國瑜，也為今天預告。

他曾一再表示「我市政做得好，支持誰才有用」，許多人以為是推託之詞，但這卻正好是他的心底話，身為首任市長，做出成績才能延續支持度，否則都是空談。

「侯友宜的個性外柔內剛，強壓只會反彈。」親近侯友宜人士說，他在政治上的布局一如警察辦案，一步步來，穩紮穩打，不會冒險去炒短線，警界炒短線失利可能會失去部屬，侯友宜也逐漸有自己政治團隊，也不能冒險。

外界質疑焦點之一是侯友宜始終不接韓國瑜新北競選總部主委職務，其實去年他選市長，就沒有競總主委，是請市民擔任競總主委。如今支持卻不擔任主委，也非特例，只是沿用去年打法，並非刻意卡韓。

另也有人認為他是故意不沾二○二○大選，好為未來上位或輔選新北前市長朱立倫做準備，但從他不遺餘力奔走輔選立委，這一說法也不攻自破。