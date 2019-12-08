親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年度代表字
政治
軍事
綜合

幕後／侯友宜不接競總主委 沿用舊例非卡韓

2019-12-08 00:32聯合報 記者施鴻基／新北報導

新北市長侯友宜未接韓國瑜新北競總主委，引起關注。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜未接韓國瑜新北競總主委，引起關注。圖／聯合報系資料照片
分享

大選迄今，各界關注新北市長侯友宜動態，但他始終不表態，讓有心人見縫插針，也招致韓粉不滿，甚至出征侯友宜臉書粉絲頁。事實上侯檯面下早就運籌帷幄、積極操盤輔選立委，近日也鬆口挺韓。親侯人士認為，侯友宜的政治布局一如警察辦案，一步步穩紮穩打，如今漢子和禿子將再度同框，支持者盼話題發酵，重現去年聲勢。

去年九合一選舉，侯友宜和韓國瑜、盧秀燕同框，造就「漢子、禿子和燕子」合體的盛況，吹響國民黨反攻號角；今年韓國瑜聲勢低迷，支持者都期待盛況再現，但侯韓卻一直不同框不合體，急煞藍營。

侯友宜很早前就曾私下對藍營人士表示「我會不支持國民黨的候選人嗎」？上月中為立委參選人李永萍站台鬆口表態支持韓國瑜，也為今天預告。

他曾一再表示「我市政做得好，支持誰才有用」，許多人以為是推託之詞，但這卻正好是他的心底話，身為首任市長，做出成績才能延續支持度，否則都是空談。

「侯友宜的個性外柔內剛，強壓只會反彈。」親近侯友宜人士說，他在政治上的布局一如警察辦案，一步步來，穩紮穩打，不會冒險去炒短線，警界炒短線失利可能會失去部屬，侯友宜也逐漸有自己政治團隊，也不能冒險。

外界質疑焦點之一是侯友宜始終不接韓國瑜新北競選總部主委職務，其實去年他選市長，就沒有競總主委，是請市民擔任競總主委。如今支持卻不擔任主委，也非特例，只是沿用去年打法，並非刻意卡韓。

另也有人認為他是故意不沾二○二○大選，好為未來上位或輔選新北前市長朱立倫做準備，但從他不遺餘力奔走輔選立委，這一說法也不攻自破。

2020選舉

延伸閱讀

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」...

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造...

漢子禿子明天會同台？侯友宜：會好好輔選

不只拚「凍蒜」 侯友宜天冷上街訪街友

相關新聞

韓今回防…馬朱侯合體新北 蔡固守南台…遊行搶拉獨票

2019-12-08 00:03

新聞眼／韓庶民兵法 翻北台定勝敗

2019-12-08 00:23

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

張善政：千億預算撥補勞保基金

2019-12-08 00:34

張善政、陳吉仲 彰化論農業政策

2019-12-07 23:58

韓批蔡：執政3年半 人民苦悶翻亂

2019-12-07 23:56

辭職遭轟 王淺秋：用盡洪荒之力

2019-12-07 23:34

韓國瑜：下一代與國際接軌 不能讓世界忘了台灣

2019-12-07 23:25

客家妹vs.客家女婿 蔡韓猛搶族群票

2019-12-07 23:23

不畏「韓流」 綠軍南台灣催票

2019-12-07 23:22

蔡英文： 高雄要成為國防產業的重鎮

2019-12-07 21:25

韓國瑜批過去四年苦悶翻亂 人家怎麼會看得起我們

2019-12-07 20:17

韓國瑜：蔡英文執政四年 代表字是「苦、悶、翻、亂」

2019-12-07 20:15

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

2019-12-07 19:59

馬英九轟蔡上任丟7邦交國「若無邦交國 談什麼主權？」

2019-12-07 19:45

到競選總部卻怕被查水表 韓國瑜支持者連捐款也不敢？

2019-12-07 18:16

不畏新竹風！韓國瑜竹縣造勢人滿 吳敦義批卡神是殺手

2019-12-07 18:07

20年來經濟最好？馬英九酸蔡英文「自我感覺最好」

2019-12-07 17:41

馬英九稱護主權不力 總統府：憑感覺批評

2019-12-07 17:22

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造勢

2019-12-07 17:18

蔡英文臨時出席守民主護台灣遊行 爭取獨派票修補裂痕

2019-12-07 16:37

2020總統電視辯論 宋陣營：辯論場次愈多愈好

2019-12-07 16:15

不畏寒流！上周「韓流」掃過 今天綠軍屏東大催票

2019-12-07 16:01

2020總統電視辯論 蔡陣營拋三態度

2019-12-07 15:22

港媒：台灣大選結果有兩種 兩岸方向只有一個

2019-12-07 15:12

影／韓國瑜接民調電話說支持蔡英文 總統選票投韓國瑜

2019-12-07 14:55

「重拾公務員尊嚴」張善政：2年1000億撥補勞保基金

2019-12-07 14:39

亂拳也可能打死老師傅 韓營：爭取郭粉降低宋影響

2019-12-07 14:06

網傳2020總統大選計票造假 中選會：假消息究責到底

2019-12-07 13:46

韓流退燒？2指標觀察

2019-12-07 13:36

宋來搶票 韓營評估：關鍵力量靠郭粉

2019-12-07 13:36

禿子、漢子同台？侯友宜：會好好輔選

2019-12-07 13:36

藍綠決戰南台灣 民進黨拚總統立委全壘打

2019-12-07 13:15

韓國瑜批蔡英文執政讓台灣變黑白 2020是生死保衛戰

2019-12-07 13:14

馬英九轟蔡英文不配談護主權 馬維拉護主權比她多

2019-12-07 13:08

影／謝龍介：館長請幾萬份雞排沒問題 不要拿蔡英文錢

2019-12-07 12:55

蔡英文：把票投給民進黨 我們一天當三天用

2019-12-07 12:36

新北造勢宣布朱立倫任競總主委？韓國瑜：明天就會知道

2019-12-07 12:29

請辭雖被罵 王淺秋感謝高雄：用盡洪荒之力、問心無愧

2019-12-07 12:09
看更多

熱門文章

藍委赴急診區探視受傷立委 台大醫：急診不是拍照送花場合

2019-12-07 16:29

獨／陳宜民喊冤沒對女警動粗、徐國勇急慰問 畫面說真相

2019-12-07 15:58

影／謝龍介：館長請幾萬份雞排沒問題 不要拿蔡英文錢

2019-12-07 12:55

藍委推女警蒐證曝光 質問：妳是哪個單位？滾出去！

2019-12-07 14:58

藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情

2019-12-07 11:44

吳芳銘、翁重鈞為林國慶站台 要下架明文規定嘉義翻轉

2019-12-07 11:19

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造勢

2019-12-07 17:18

港媒：台灣大選結果有兩種 兩岸方向只有一個

2019-12-07 15:12

韓贏謝龍介請雞排2700份 館長：小英贏請一萬份

2019-12-07 12:01

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

林國慶競選總部成立 謝龍介、挺韓五虎將等人來贊聲

2019-12-07 10:49

陳宜民到外交部抗議跟女警爆衝突 朱立倫：很荒謬

2019-12-07 10:17

與宋楚瑜合作引反彈？郭台銘老虎軍團LINE群成員數腰斬

2019-12-07 14:13

藍委闖外交部起衝突 警政署長有話說

2019-12-07 13:17

影／尷尬？蔡才說雞排不能決定民主 館長深夜發萬份祭品文

2019-12-07 12:43

藍營估「卡神案」韓國瑜升8％ 蔡英文：不是不信民調？

2019-12-07 12:07

不畏新竹風！韓國瑜竹縣造勢人滿 吳敦義批卡神是殺手

2019-12-07 18:07

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

質疑蔡壁如、「學姐」辭職領年終？柯文哲批綠黨變側翼

2019-12-07 11:01

「我要用就可以用」 游錫堃否認批踢踢帳號與卡神有關

2019-12-07 10:14

藍委陳宜民推女警 警方為捍衛尊嚴已提告

2019-12-07 15:19

影／謝龍介吳芳銘為林國慶站台 謝再推炒米粉祭品

2019-12-07 14:35

民進黨與楊蕙如切割 張善政：壞事做太多來不及了

2019-12-07 15:27

館長：楊蕙如不一定是誰的網軍 拿錢就可以

2019-12-07 18:15

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

2019-12-07 07:43

國防部斥資15億強化愛國者三型飛彈 預計2022年完成

2019-12-07 18:10

警政署嗆告陳宜民推擠員警 蔡正元：把警察當東廠保鑣

2019-12-07 12:21

新北造勢宣布朱立倫任競總主委？韓國瑜：明天就會知道

2019-12-07 12:29

嘉縣立委選情 海線藍綠對決山線綠營有優勢

2019-12-07 09:45

2020總統電視辯論 蔡陣營拋三態度

2019-12-07 15:22

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

2019-12-07 19:59

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

外交部衝突 藍委稱員警未表明身份 徐國勇：非事實

2019-12-07 14:24

屏東二選區換將未止血？蔡英文淺笑：屏東選情穩定了

2019-12-07 12:58

PTT帳號與楊蕙如有關被刪？游錫堃：已報警處理

2019-12-07 17:35

林飛帆批國民黨 選舉不該這麼低級

2019-12-07 21:05

「重拾公務員尊嚴」張善政：2年1000億撥補勞保基金

2019-12-07 14:39

影／馬吳提一中各表 讚陳超明「經典質詢」蔡英文

2019-12-07 16:38

政客衝台大急診探視 醫護變造勢背景 工會：可以停止了

2019-12-07 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top