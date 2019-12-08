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韓今回防…馬朱侯合體新北 蔡固守南台…遊行搶拉獨票

2019-12-08 00:03聯合報 記者劉宛琳施鴻基徐如宜／連線報導

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜上周固樁高雄，今天回防北台灣，韓國瑜下午將與新北市長侯友宜、前市長朱立倫三人首度合體，在板橋體育館同台大造勢，屆時韓國瑜將宣布朱立倫擔任全國競選總部主委。但據指出，侯友宜確定不會接任新北競選總部主委，「主委是全體新北市民」。

侯友宜：主委是全體新北市民

除了韓、朱、侯同台，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義也會同場造勢。相較於韓國瑜九月八日在新北三重大造勢，朱立倫和侯友宜缺陣；今天五人大合體，展現藍營大團結氣勢。

前總統馬英九（左）昨晚與國民黨總統候選人韓國瑜（右）在新竹同台造勢。 記者王駿杰...
前總統馬英九（左）昨晚與國民黨總統候選人韓國瑜（右）在新竹同台造勢。 記者王駿杰／攝影
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據指出，侯友宜不接新北競選總部主委，理由是去年侯友宜參選新北市長，當時競選總部也沒有主委，主委是全體新北市民；因此這次總統大選，他維持自己過去的主張，婉拒接任主委。據了解，侯友宜今天會與韓國瑜同台造勢，但不會陪同韓國瑜大進場。

新北大造勢 活動尾聲有彩蛋

藍營今天新北大造勢，韓國瑜預計下午四點廿分到場，雖然與朱、侯到場時間錯開，但在活動尾聲有準備一個「彩蛋」重頭戲，即宣布朱立倫擔任全國競選總部主委。朱立倫日前一直不願對外證實，是希望尊重韓國瑜來宣布，朱昨也說，「等韓市長宣布再說。」

韓國瑜表示，今天在新北市是所有國民黨提名立委的聯合大造勢，所有同台者和同框者自然而然都會呈現給大眾。

蔡英文總統（中）臨時參加美麗島事件40周年遊行，爭取獨派選票。 記者徐如宜／攝影
蔡英文總統（中）臨時參加美麗島事件40周年遊行，爭取獨派選票。 記者徐如宜／攝影
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蔡賴喊「投下護國保台一票」

綠營方面，民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德昨天前進南台灣，呼籲支持者「投下護國保台的一票」。韓一日在屏東大造勢，蔡昨天也到屏東市封街，要與韓拚人氣。除了連掃屏東、高雄及台南泛綠票倉，蔡英文昨天下午臨時參加台灣南社與守民主護台灣大聯盟在高雄舉辦的美麗島事件四十周年遊行活動；除了爭取獨派選票回籠，也修補黨內總統初選「蔡賴之爭」造成的裂痕。

一九七九年十二月十日在高雄發生美麗島事件，今年滿四十周年。昨天遊行時，蔡英文與行政院前院長張俊雄、守民主護台灣大聯盟主席黃崑虎、台灣南社首任社長曾貴海與民進黨創黨元老周平德等獨派大老走在隊伍第一排，眾人高呼「美麗島係咱的」、「守民主護台灣」，團結拚勝選，短暫停留後即搭車趕赴台南行程。

2020選舉韓國瑜蔡英文

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