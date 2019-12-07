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庶民開講／明年大選 越配喊必投 陸配轉冷

2019-12-07 00:35聯合報 記者侯俐安蔡惠萍

趕在傍晚飄雨前，來自越南的「玉霞」在北市一處公園扶著照護的爺爺復健。卅七歲的她嫁來台十五年，長達十年隱忍前夫家暴，最後申請保護令，前夫怒而揭發來台照顧外孫女的玉霞父母逾期滯留，父母被迫離境。她一度想不開，鬼門關走一遭的她重新振作，苦讀成為居服員，過去對政治冷感的她更決定明年第一次去投票。

新住民在台逾六十五萬人，躍居台灣第五大族群，藍綠總統參選人競拋新住民政見，東南亞、大陸新住民反應大不同，過去陸配對於投票相當熱中，今年卻有點「冷了」。

從越南遠嫁來台15年的玉霞。記者侯俐安／攝影
從越南遠嫁來台15年的玉霞。記者侯俐安／攝影
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玉霞認真讀完藍綠新住民政見，對於韓國瑜認為學校教母語是浪費資源，她感到生氣。她說，蔡政府會讓孩子學母語，女兒們在學校學越南話，對她來說很重要。

這天午後，幾名從大陸嫁來台灣的姊妹在新北一家咖啡廳裡聊政治，最不滿的就是兩岸關係愈來愈糟。卅七歲的阿秀從福建嫁來台灣十年，她說，「蔡總統好像挺仇視我們大陸的，常說大陸要對台灣幹嘛，真的有嗎？總說人賣台，我們聽了心裡也不好受吧。」

阿秀說，馬政府開放自由行後，兩岸關係拉近許多，直到今年八月大陸暫停自由行，「現在全關了，親戚朋友都別想來了」。兩岸關係的緊繃，讓她們也感受到若有似無的敵意，在鏡頭外願意侃侃而談，但當記者舉起相機，她們卻相當抗拒，「因為很怕說錯話被網路霸凌」，個個像驚弓之鳥。

來自大陸四川瀘州的孔燕九年前嫁來台灣，這幾年頻繁來去兩岸，對於兩岸經濟消長有深刻的感受，「很明顯台灣的經濟就是不行了」，她說，不論是要獨立還是統一，都應該先把經濟搞起來，「至少吃個便當不會嫌貴、錢也花得下去」。她不諱言自己比較支持韓國瑜，認為他的思想觀念比較接近老百姓，先讓人民有錢的理念是正確的。

即使對民進黨執政下的兩岸政策不滿，但陸配提起明年總統大選卻顯得疏離。孔燕也發現，過去大陸嫁來台灣的姐妹每次大選就很興奮，但最近聊起選舉，大家卻說「很無聊」，覺得「被搞得亂糟糟」，姐妹們總說「我們也真的投不下去。」

2020選舉新住民陸配

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