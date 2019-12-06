冷眼集 ／吳主席 這黨慶壽桃怎麼吞？

國民黨主席吳敦義（中）上午參加台北市黨部舉行國民黨125週年黨慶時與吳伯雄（右）及市黨部主委黃呂錦茹（左）一起切壽桃。 記者徐兆玄/攝影 分享 facebook

今年是國民黨建黨125年，國民黨從半個月前就開始慶祝，今天黨主席吳敦義要去台北市黨部過生日。國民黨把原本2020大選的一盤好棋，下到現在變成步步驚心，今年的國民黨慶讓支持者心中百味雜陳。

在去年1124大選後國民黨露出重返執政的曙光，沒想到在北京送槍給蔡英文總統，劇情急轉直下，吳敦義主導的總統初選切開了國民黨無法縫合的裂痕，讓藍營一直深陷分裂陰影，加上不分區提名名單未能讓各界眼睛一亮，從總統到立委選舉，國民黨都面臨艱鉅挑戰。

國民黨會呈現一盤散沙，關鍵在於缺乏一個足以發號司令的操盤手。過去在馬英九時代，背後有金溥聰，雖然行事風格帶有爭議，因此有「金小刀」的封號，但也因為選戰操盤快狠準，就不會發生黨中央、黨團、韓競總、及藍營諸侯各自為政的問題。

距離總統大選日近，韓國瑜競選總部與國民黨中央的溫度卻跟目前的天氣一樣冷。就算吳敦義派了曾永權進駐韓辦，但不給實際奧援，曾也無法獲得韓信任，韓信任的核心幕僚卻都缺乏大選操盤經驗，總統一局玩不過蔡英文，更沒有辦法結合藍委形成交互火網，讓選戰越打越吃力。

不想被拖下水的藍委，只好各自求生存，加上不分區大幅換血，沒連任的意興闌珊，立院攻防形同棄守，每天開記者會的幾乎都是固定面孔，就連黨團發動的反併吞法逕付二讀，出席投票藍委僅三分之二，完全看不到團隊戰力。

這一年來，檯面上的國民黨政治人物，不知道喊了多少次團結，但國民黨到現在還是不團結，吳敦義卻忙著在孫中山銅像面前切黨慶蛋糕，只是切再多生日蛋糕，也比不上一個明年勝選當天的慶功蛋糕。