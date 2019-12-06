拿政府資源打韓？ 韓競總：央廣推播黑韓新聞

「卡神」楊蕙如涉嫌發動網軍侮辱外交官遭起訴，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部上午開記者會加碼質疑，文化部所屬中央廣播電台用人民納稅錢下臉書廣告推播黑韓新聞，央廣高雄組多位高層也與民進黨、謝系有關係。

韓競總發言人鄭照新舉例，像是「國政配亮好牌？學者：加分但有限」、「抗韓！蔡陣營網路攻勢保溫青年優勢」、「學生看韓國瑜青年政見 彩蛋還是空包彈？」等韓黑新聞，中央廣播電台都會特別下廣告推播，其心可議。鄭照新更點名央廣多位人士與民進黨內謝系、游系人馬關係密切。

競選總部總發言人王淺秋質疑，有國營單位拿預算下臉書廣告，且內容不是宣傳正面績效，而是拿來攻擊韓國瑜。

王淺秋也提到，根據臉書資料，蔡英文總統臉書廣告單日花20萬元，這些錢是花競選經費？還是使用政府預算，揶揄蔡總統是大富大貴人家，不像韓國瑜要到處募款。

【記者張文馨／台北報導】以「卡神」楊蕙如為首的網軍疑雲持續擴大，國民黨籍民代今率團到外交部抗議，外交部關閉大門，警方則與抗議人士推擠，台北市議員李明賢攀爬外交部大門一度打開門閂，國民黨立委徐志榮雙手撐住大門，阻止警方再度關門，雙方僵持在大門處。

外交部無人出面，而是發聲明反擊民代這是消費外交人員與國家文官，賺取選舉利益，而外交部恕難配合。

國民黨立院團總召曾銘宗上午率黨籍立委黃昭順、林德福、沈智慧、林奕華、陳宜民、徐志榮、陳玉珍，與日前赴東京拜訪駐日代表處的4位台北市議員李明賢、張斯綱、王欣儀、徐弘庭，一起到外交部抗議。

黃昭順指出，他們是從側門進入外交部後，才知道議員從正門要進入，卻被警方和拒馬隔絕在外，沒過多久，本來在大門接待處的立委，也被推出外交部，相當粗魯，林奕華和陳玉珍因此掛彩，黃昭順質疑，為何透過正式管道告知要來拜會，國會議員卻遭如此對待。

過程中外交部只派出一名職員，出面向外界說明，今天沒有可供媒體採訪的公開活動。外交部隨後發出聲明指出，外交部是處理國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域。

外交部也表示，本月3日曾有其他立法委員或參選人進入外交部以遞交陳情書為由，進行羞辱國家常任文官之實，並造成同仁工作上的困擾。