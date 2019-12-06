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王淺秋辭新聞局長 黃捷批高市府團隊「全員逃走中」

2019-12-06 13:07中央社 高雄6日電

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。 聯合報記者徐兆玄／攝影
韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。 聯合報記者徐兆玄／攝影
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高雄市政府新聞局長王淺秋今天請辭，接任韓國瑜競選辦公室總發言人。綠營高市議員批評市府團隊「全員逃走中」、「原來高雄只是你們的跳板」、「全高市府都在落跑」。

王淺秋閃辭新聞局長，時代力量高雄市議員黃捷臉書貼文「全員逃走中」、「原來高雄只是你們的跳板」。她說，高市府「永遠都找不齊的首長，現在又缺了一角」，質疑市長韓國瑜到底把高雄市民當成什麼，一再輕視、糟蹋高雄市民。

民進黨高雄市議員陳致中也批評「官員都在落跑，市民欲哭無淚」。他說，昨天審查新聞局預算時主張刪浮編的預算，王淺秋還口口聲聲明年度要作計劃、錢不夠用等，結果不到1天時間就落跑，顯然「故意欺騙議會與市民」。

陳致中表示，明年大選韓國瑜如落選，屆時前觀光局長潘恒旭、王淺秋等人很可能再回市府，批評這是「打假球」、「玩弄市府職位公器於股掌之中」。他不滿「最該辭的是韓國瑜，局處長都辭了，卻仍然尸位素餐、戀棧權位」。

對於王淺秋請辭，高市副市長葉匡時、接任新聞局長的丁樂群召開記者會說明相關人事異動。葉匡時說，王淺秋1、2週前與他討論過，配合韓國瑜競選需求訂於今天請辭。相信以丁樂群曾在外交部的國際外交經驗、行政資歷可以勝任新職。

媒體提問新聞局預算昨天在議會遭檢討，新任局長對預算編列和執行是否了解，丁樂群表示，新聞局今年整體的預算跟去年比較，降低新台幣幾百萬元。預算都是公開透明，如果沒有使用完也會繳回國庫。

丁樂群說，2天前接獲要接任新職，相信外界信任整個高市府團隊的政務官、事務官的能力，不會因為一個人的調動而有很大的改變，業務都會在既有基礎上繼續進行，並與議員建立良好互動。

高市府發布新聞稿，王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長一職由行政暨國際處長丁樂群接任；原行政暨國際處長，暫由副處長蔡淑貞代理，今天起生效。

韓國瑜競選辦公室也發布新聞稿表示，距離總統大選剩36天，競選團隊由前高雄觀光局長潘恒旭接任創意總監，王淺秋則擔任總發言人，面對一波波抹黑攻勢，她將擔起重砲手的角色和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰。

2020選舉王淺秋韓國瑜黃捷陳致中

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