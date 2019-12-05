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余湘：愚公移山精神改造台灣

2019-12-05 14:31聯合晚報 記者蔡維斌／雲林報導

圖為親民黨副總統候選人余湘。 記者蔡維斌／攝影
圖為親民黨副總統候選人余湘。 記者蔡維斌／攝影
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不容藍綠撕裂台灣

親民黨副總統候選人余湘今天受雲林縣虎尾厝沙龍獨立書店邀請發表參選理念，她強調不論選局變化如何，將本著愚公移山的精神走完選舉這條路，即便選完也會將此精神繼續延傳下去，台灣不容藍綠撕裂大家情感，她相信黨主席宋楚瑜的十大政見，可打造一個和樂安康的台灣。

長期倡議「生活即政治」的虎尾沙龍獨立書店負責人、前立委王麗萍，認為打破藍綠結構是台灣民主當前的必要工作，安排一系列「2020大選公民沙龍」，期待藉此讓民主政治意識與選舉文化能點滴的改變，進而讓台灣的政治權力重組，推動台灣民主的二次革命，第一場邀請余湘主講。

親民黨總統候選人宋楚瑜，上午錄製支持者的創作歌曲「人在做天在看」。 記者林俊良／...
親民黨總統候選人宋楚瑜，上午錄製支持者的創作歌曲「人在做天在看」。 記者林俊良／攝影
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余湘說，不能為贏扭曲信念，當初她是勸宋主席不要選，沒想到被宋的十大治國政見和理念所吸引，反而被宋勸進參選，這都是人生的意外，回顧2008年因血管瘤險奪走性命，後來好起來，到投入選舉，感謝上帝賦予她這個責任。

把農委會搬到雲林

余湘以公司兩主管老為理念惡鬥為例，強調這樣公司怎會做得好，她說，未來會本著愚公移山精神參加這場選舉，不管選得如何，這種精神得繼續延傳。雲林是農業大縣，一旦當選會把農委會搬到雲林來，為拉近城鄉差距，未來也會把行政中心和立院搬到中部。

余湘送書給王麗萍，多位關切環保和友善農業議題的人士也到場和余湘對話，談環保、談農業、政治即生活及國政等議題，期待帶給這場藍綠大戰中，一個真實、理想的選擇。王麗萍強調宋楚瑜上次民調2%卻拿下100多萬票，現今民眾討厭藍綠，宋主席和郭台銘結合，將帶給台灣人民一個新選擇。

2020選舉余湘親民黨宋楚瑜

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